髖關節手術新進展 「新式微創」術後傷口小、復原快

羅東博愛醫院上月舉辦「前側路入微創髖關節手術(DAA)」網路研討會，透過視訊連線，親自在手術室現場中示範手術，與台北榮民總醫院骨科部、美國科羅拉多州著名骨科醫師Prof. Charlie C. Yang於線上同步解說過程，精彩的大師對談與手術技術分享，讓與會醫師留下深刻印象。
保守治療無效 「髖關節損壞」需置換手術改善
羅東博愛醫院骨科主任韓步禹表示，髖關節一旦損壞，無法走路，生活自理便成問題。造成髖關節病變的原因多與退化性關節炎、類風濕性關節炎、股骨頭缺血性壞死或股骨頸骨折等因素相關，且一旦經保守治療無效之後，通常必須考慮手術治療，以置換人工髖關節來換取再度自由行走的機會。
前側路入髖關節手術 微創術後當天下床、避免長短腳
台北榮民總醫院骨科部醫師楊傑思說明，依目前髖關節手術的進步，無論是那一種手術方式都有足夠的安全性，且術後多半一星期左右就可辦理出院，但隨著病人對於術後縮短復原時間的需求增加，在歐美國家，從髖關節正前方進行的置換手術已蔚為主流(即前側路入微創髖關節手術)，關鍵原因在於其手術方式是從肌肉與肌肉之間的縫隙進入髖關節，可完全保留肌肉與肌腱，幾乎術後當天就可以下床，且患者平躺進行手術，可以準確掌握病人雙腿長度，避免術後長短腿的後遺症；加上正面手術，更容易確認置入人工髖關節的位置與正確性，同時也較容易確保手術的成功率，讓病人術後不僅傷口小、疼痛少、復原更快，也降低日後脫臼的風險。
術後冷循環壓縮治療 緩減急性疼痛腫脹
除了採用創新的手術術式，羅東博愛醫院在傳統復健之外，也導入術後冷循環壓縮治療，運用冷療效果與主動壓迫技術，幫助病人有效緩減術後的急性疼痛腫脹，同時搭配床邊智能機器人復健，幫助關節置換手術後的病人提早下床、及早熟悉使用人工髖關節恢復行走。
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