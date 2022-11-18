髖關節手術新進展 「新式微創」術後傷口小、復原快

前側路入髖關節手術 微創術後當天下床、避免長短腳

台北榮民總醫院骨科部醫師楊傑思說明，依目前髖關節手術的進步，無論是那一種手術方式都有足夠的安全性，且術後多半一星期左右就可辦理出院，但隨著病人對於術後縮短復原時間的需求增加，在歐美國家，從髖關節正前方進行的置換手術已蔚為主流(即前側路入微創髖關節手術)，關鍵原因在於其手術方式是從肌肉與肌肉之間的縫隙進入髖關節，可完全保留肌肉與肌腱，幾乎術後當天就可以下床，且患者平躺進行手術，可以準確掌握病人雙腿長度，避免術後長短腿的後遺症；加上正面手術，更容易確認置入人工髖關節的位置與正確性，同時也較容易確保手術的成功率，讓病人術後不僅傷口小、疼痛少、復原更快，也降低日後脫臼的風險。