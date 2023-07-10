高燒、咳唔停 竟然係一種病毒合併肺炎鏈球菌感染

人類間質肺炎病常見的臨床症狀包括咳嗽、發燒與呼吸急促，有些個案可能發展成細支氣管炎、哮吼、熱痙攣、肺炎及腦炎等嚴重疾病。

3歲的庭庭日前因有咳嗽、流鼻水且持續高燒2天的症狀，醫師給予症狀治療藥物後便讓其返家觀察。但6天後仍舊高燒不退，咳嗽也愈發嚴重，甚至出現嘔吐、腹痛等情況而前往醫院急診，經X光檢查，發現其左肺出現嚴重肺炎，透過核酸檢測確診為感染「人類間質肺炎病毒」，又抽血檢查顯示其白血球高達23,000u/L(正常值為4,000-10,000u/L)，發炎指數更是上升至18.2mg/dl(正常值小於1mg/dl)，安排尿液肺炎鏈球菌抗原檢測發現庭庭還合併肺炎鏈球菌感染，收治入院。

人類間質肺炎病 好發 2 至 3 歲以下幼童

台北慈濟醫院兒科部吳秉昇醫師表示，人類間質肺炎病毒並不少見，臨床表現類似於呼吸道融合病毒，可能導致上呼吸道或下呼吸道感染。常見的臨床症狀包括咳嗽、發燒與呼吸急促，有些個案可能發展成細支氣管炎、哮吼、熱痙攣、肺炎及腦炎等嚴重疾病。

此種病毒好發於2至3歲以下的幼童，具有氣喘、肺部疾病史與免疫系統較弱者容易使其症狀更加嚴重。春末夏初的季節可能出現流行期，診斷方式可透過抗原篩檢與核酸檢測來確認，如果懷疑進展為肺炎就需要進一步影像學檢查。