高脂高澱粉飲食Ｘ少運動致「三高」年輕化 黃祥興推介一救星 健康速速「Return」！

Return 強心血管の配方 即日起至4月20日2件85折!

包裝:60粒

原產地:日本

建議服食劑量:

(預防死結)每日服2粒、(解除死結)早晚各服2粒

銷售點︰萬寧、3ChemBio門市及官網有售

*Cicero A, F, G, Morbini M, Rosticci M, D''Addato S, Grandi E, Borghi C: Middle-Term Dietary Supplementation with Red Yeast Rice Plus Coenzyme Q10 Improves Lipid Pattern, Endothelial Reactivity and Arterial Stiffness in Moderately Hypercholesterolemic Subjects. Ann Nutr Metab 2016;68:213-219.