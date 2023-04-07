高脂高澱粉飲食Ｘ少運動致「三高」年輕化 黃祥興推介一救星 健康速速「Return」！

近年「三高」呈年輕化趨勢，高血壓、高血脂及高血糖的問題已不再是年長者的專利。除了年齡及遺傳因素，由於都市人生活忙碌少運動，飲食常以高脂高澱粉為主，血糖常處於偏高水平，血管垃圾大增造成血管阻塞也不足為奇。雖然「三高」一般會有暈眩、心悸、胸悶、胸痛、易疲勞、欠精神、手腳突然麻痺、肩頸僵硬等程度不一的症狀，但有時或會缺乏明顯症狀，令人容易忽略，連藝人黃祥興也是最近無意間才察覺自己有「三高」危機！ 黃祥興平時喜歡煮飯仔，少酌幾杯，有做運動習慣，加上還未算是「三高」高危年齡，便覺得自己頗健康，沒有特別安排年檢。但早前他容易感到疲累，經常沒精打采，精神不振，經身體檢查後才驚覺三高數字原來有點「擲界」。

選用含阻截三高源頭「獨有功效」之營養補充品 降三高更見效 要真正解開血管死結之謎，除了多做運動、改善飲食及生活習慣，服用適當的營養補充品能讓效果事半功倍，更有效清除血管阻塞，同時阻截三高源頭。經朋友介紹，黃祥興嘗試服用Return 強心血管の配方；一個月左右，三高指數已經回復正常，脂指數減少27.2%，醇指數減少28.6%，整個人也更精神。他指出：「配方當中除了含有清除血管阻塞的納豆提取物，最特別是有武靴葉及紅麴，能有效阻截三高源頭，相對坊間同類產品只集中清除血管垃圾，Return 強心血管の配方才可以真正有效隔糖，同時降膽固醇及血脂。」

四大無藥性成分如何做到「阻截、溶解、保護」三部曲？ 已獲日本政府GMP認證的Return 強心血管の配方透過以下四大無藥性成分，速速解開血管死結： 第一步：阻截 ○ 武靴葉（Gymnema acid）獨特的活性成份能調節糖類代謝平衡，抑制葡萄糖進入小腸內被人體吸收，穩定血糖的同時，阻止脂肪積聚體內。 ○ 紅麴所含的紅麴菌素K（Monacolin K）可抑制膽固醇合成，進而改善高血脂；還能減少壞膽固醇黏附在血管上，維持血管通暢，降低動脈硬化的機率，有助降血壓，整體提升心血管健康。

第二步：溶解 ○ 被日本人譽為「超級食物」的納豆，其獨有納豆激酶（即豆酵絲氨酸蛋白酶／納豆提取物）能有效清除血管黏附廢物，使血液清爽血管暢通，因而更有一句諺語說道「在節令（冬天）吃納豆不用找醫生。」

日本納豆激酶協會已證實納豆激酶的功效

第三步：保護 ○ 人體內的輔酶Q10含量隨著年齡增長會慢慢降低，40歲後的跌幅尤其顯著。輔酶Q10比維他命E高40倍抗氧化能力，適當補充有助血管抗氧化，減少血栓形成，維持血管柔韌。為期六個月的臨床試驗的結果顯示，輔酶Q10與紅麴「合作」更有效降低低密度膽固醇、提升血管彈性，對心血管有益*。

三個月逆轉血管三高 用家實證功效 無論是關注血壓、血脂、血糖、膽固醇、心血管、肝臟人士，還是缺乏運動、肥胖、經常應酬、外餐飲食、有煙酒習慣，同樣適合使用。第1個月先改善三高，三高指數正常化；第二個月消除阻塞，健康指數回升；第3個月暢通無阻，血液循環更暢順。Return 強心血管の配方亦有用家實證功效，94% 用家表示滿意三高指數，92% 用家表示能改善暈眩、心悸或手腳突然麻痺，96% 用家表示服用後有助預防三高。

Return 強心血管の配方 即日起至4月20日2件85折！