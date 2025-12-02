熱門搜尋:
健康
2025-12-02 13:30:00

鮑魚極低脂營養價值高 蛋白質過高反而造成呢個問題？

鮑魚

鮑魚象徵富貴榮華、如意吉祥，亦有好運和圓滿的意思。

每逄大時大節，枱面幾乎都一定有鮑魚，在華人的傳統社會中鮑魚象徵富貴榮華、如意吉祥，亦有好運和圓滿的意思。雖然鮑魚好食而且含有極高營養價值，但是其蛋白質含量高，對腸胃弱的人士不友善，另外有幾種人亦要避免食用！

鮑魚極低脂營養價值高 蛋白質過高反而造成呢個問題？

中醫認為鮑魚可養陰、平肝、固腎。

鮑魚其實唔係魚？

鮑魚雖然叫魚，但與魚其實毫無關係，牠屬於腹足綱螺類，與蝸牛、田螺等為親戚。鮑魚屬於高蛋白、低熱量海鮮，脂肪極低，每100克鮑魚就只有約105卡路里，非常適合注重營養或控制體重的人士。

鮑魚極低脂營養價值高 蛋白質過高反而造成呢個問題？

每100克鮑魚只有約105卡路里，非常適合注重營養或控制體重的人士。

補而不燥！

鮑魚的營養價值非常高，除了含有豐富的蛋白質和球蛋白，亦含有鈣、鐵、碘和維他命A等營養；而其中一種被稱為鮑素的成分，更有抗癌功效，可破壞癌細胞必須的代戲物質。在中醫角度，鮑魚可養陰、平肝、固腎，可調整腎上腺分泌及調節血壓，亦有調經、潤燥利腸的功效。中醫認為，鮑魚是一種補而不燥的海產，可以多吃！

鮑魚極低脂營養價值高 蛋白質過高反而造成呢個問題？

鮑魚中的蛋白質導致其較難被消化，容易造成胃痛等腸胃問題。

3類人少吃！

不過要注意！雖然鮑魚健康又美味，但以下幾類人應該少食為佳。

  1. 高尿酸或痛風患者

鮑魚屬於高嘌呤食物，容易誘發痛風

  1. 腎功能不全人士

鮑魚含有豐富蛋白質及礦物質，攝取過多或造成腎臟負擔

  1. 幼兒及消化系統較弱之人士

鮑魚中的蛋白質導致其較難被消化，容易造成胃痛等腸胃問題

