麥得飲食法 預防腦退化

據資料顯示，香港有超過10萬名腦退化症患者，平均每10名70歲或以上的長者中，便有1人患上腦退化症。隨著人口老化，估計患者人數於2036年將高達28萬。雖然目前尚無根治方法，但良好的睡眠、適當的運動及腦部訓練、均衡的飲食也有助預防腦退化症。 腦退化症是一種影響大腦功能的疾病，記憶喪失、語言能力下降、判斷力減弱等病情會隨著年齡增長而逐漸加重，認知功能下降會導致患者在日常生活中遇到困難，並可能影響他們的情緒和社交能力。屈臣氏註冊營養師林頌雅分享「麥得飲食法」，讓大家從飲食入手預防腦退化症。

風險可減一半 研究指出，麥得飲食法有可能降低患上腦退化症的風險高達50%。林頌雅指，「麥得飲食法結合地中海和得舒飲食法，富含膳食纖維、維他命A、B6、B12、C、E、葉酸、奧米加3脂肪酸、類胡蘿蔔素及類黃酮等10大營養素，其抗氧化作用，能消除有害自由基，保護腦部神經及細胞。維他命B6和B12也對神經系統至關重要。」此外，麥得飲食法限制高脂高糖食品的攝入，有助降低β-類澱粉樣斑塊的形成，能減少患上阿茲海默症的風險。 麥得飲食法飲食建議 每星期須進食︰

•5份無鹽堅果，特別是合桃(1份約30克)；

•3至4份豆類(如︰豆腐、紅腰豆，每份約半碗) ；

•2至5份莓類，以藍莓為最佳(每份約半碗) ；

•至少2份家禽類(去皮) ；

•至少1餐魚類(以油脂較多的魚為主)。 每天須包括︰

•全穀物類，如︰燕麥、藜麥，約3碗；

•蔬菜至少2碗，當中1碗為綠葉蔬菜(如︰菜心、菠菜、羽衣甘藍) ；

•2湯匙特級初榨橄欖油。 每星期須限制︰

•少於4份紅肉；

•少於1份芝士；

•少於1份油炸食物；

•少於5份糖果及甜品。 每天須限制︰

•少於1湯匙的牛油或人造牛油。

如對麥得飲食法有任何疑問，請先諮詢註冊營養師。



支援腦退化症人士 另一方面，屈臣氏集團與賽馬會耆智園合作，推出「耆跡守護網」社區支援計劃，更有效地偵測及協助尋找走失的腦退化症患者。於全港18區超過500家屈臣氏、百佳超級巿場、豐澤及屈臣氏酒窖門市，設置超過1,200部安裝了「友里蹤跡」應用程式的流動裝置，為應用程式網絡覆蓋率增加1.5倍，擴大偵測走失腦退化症患者的網絡。 為了令「耆跡守護網」發揮更大力量，全港超過一萬名屈臣氏員工會接受腦退化症相關培訓，增加對患者的認識，從而提供適切的協助；同時透過多元化的教育活動，提升大眾對腦退化症的關注，守護社區每一位長者及腦退化症患者。