黃疸｜新生兒黃疸不消退 當心是膽汁鬱積症

黃疸是新生兒常見的生理現象，主要是新生兒紅血球破壞後，產生膽紅素累積造成的，表現的症狀為皮膚變黃。

許多新手爸媽在看到寶寶因為黃疸需住院照光時，覺得相當不捨甚至落淚。其實新生兒黃疸相當常見，家長們不必太過焦慮擔憂。不過如果黃疸超過兩周，或是排便持續呈現灰白色時，有可能是「膽汁鬱積症」，建議盡早就醫診療。

新生兒的黃疸 常見生理現象

三軍總醫院小兒科江哲銘醫師指出，黃疸是新生兒常見的生理現象，主要是新生兒紅血球破壞後，產生膽紅素累積造成的，表現的症狀為皮膚變黃。而黃疸的膽紅素，亦具有抗氧化作用的物質，因此適當的膽紅素濃度對新生兒是有益處的。

江哲銘醫師表示，造成新生兒黃疸原因很多，若兩周左右可以自然消退，多為生理性黃疸。若膽紅素數值達照光標準，醫師會建議住院接受照光治療；然而如果紅血球破壞過多，或是膽紅素處理及排泄機制出問題，有可能產生病理性黃疸情形。