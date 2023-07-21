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健康
2023-07-21 14:30:02

黐脷筋｜小朋友黐脷筋只係講嘢有問題？一個方法冇手尾跟

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小朋友黐脷筋只係講嘢有問題？一個方法冇手尾跟

小朋友黐脷筋只係講嘢有問題？一個方法冇手尾跟

小朋友咬字不清，覺得「黐脷筋」不是甚麼大問題，甚至有不少人以為小朋友長大後會自行痊愈。兒科專科醫生為陳強杰大家分享小朋友「黐脷筋」疑問。

 

Q：黐脷筋麼？

A：繫帶(脷筋)是連接脷和下顎的組織。通常在出世之前，繫帶已經分離。若仍未分離，而且繫帶過短、過前、過厚或過緊而令脷的活動受限制，便是係繫帶過短，即俗稱「黐脷筋」。

 

Q：「黐脷筋」在小朋友身上常見嗎？

A：約5%初生嬰兒會有這樣的情況。

 

Q：「黐脷筋」會有麼症狀？

A：以上這些表現，最早可以在剛剛出生後便可以察覺。症狀如下：

 

 

 

 

「黐脷筋」會有甚麼症狀 異常短小舌繫帶 舌頭不能向上升至上牙槽 舌頭不能伸出過下門牙(或中牙槽)1至2毫米 左右水平活動受限制 當舌頭伸出時，形狀凹下或現「心形脷」 檢查者的手指不能放在舌頭底部和下顎之間

Q：「黐脷筋」對小朋友有何影響？

「黐脷筋」對小朋友有何影響 餵哺母乳 說話能力與咬字 口腔衛生 舔嘴唇和雪糕，吹奏管樂

Q：小朋友長大後會自行痊愈嗎？

A：有一部分可以自行痊愈。

 

Q：如何治療「黐脷筋」？ 康復期多久？

A

  • 嬰幼兒如三個月大以下：可以在病房治療室用手術鉸剪剪掉；
  • 三個月以上的小朋友：要在手術室而且於麻醉情況之下，用真正手術方法進行。而監察麻醉對小朋友只是有短暫性影響及狀態迷迷糊糊，並不會有長遠身體影響。
食雪糕

不能舔雪糕對小孩來說是大件事！

Q：手術會會有風險嗎？

A流血感染，口水腺受損。

 

Q：術前有其甚麼準備？要禁食嗎？

A：小朋友通常要在手術前6小時禁食。

兒科專科醫生為陳強杰

兒科專科醫生為陳強杰

Q：剪完脷筋後，脷筋會再次連結嗎？

A：做完手術之後大約4%會再連結，所以會建議做脷部運動去減低這情況。

 

Q：甚麼年齡是最佳「剪脷筋」時間？

A：沒有特定一個年紀，因為是按個別病人情況決定。

 

Q：術後應如何飲食？

A：新生兒或者幼兒，做完手術後可立即進食；經監察麻醉進行手術的小朋友就需要等麻醉藥效力消退後，病人完全清醒就可以。不過最初兩天不建議進食較熱的食物。

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