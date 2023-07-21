黐脷筋｜小朋友黐脷筋只係講嘢有問題？一個方法冇手尾跟

小朋友咬字不清，覺得「黐脷筋」不是甚麼大問題，甚至有不少人以為小朋友長大後會自行痊愈。兒科專科醫生為陳強杰大家分享小朋友「黐脷筋」疑問。
Q：黐脷筋是甚麼？
A：繫帶(脷筋)是連接脷和下顎的組織。通常在出世之前，繫帶已經分離。若仍未分離，而且繫帶過短、過前、過厚或過緊而令脷的活動受限制，便是係繫帶過短，即俗稱「黐脷筋」。
Q：「黐脷筋」在小朋友身上常見嗎？
A：約5%初生嬰兒會有這樣的情況。
Q：「黐脷筋」會有甚麼症狀？
A：以上這些表現，最早可以在剛剛出生後便可以察覺。症狀如下：
Q：「黐脷筋」對小朋友有何影響？
Q：小朋友長大後會自行痊愈嗎？
A：有一部分可以自行痊愈。
Q：如何治療「黐脷筋」？ 康復期多久？
A：
- 嬰幼兒如三個月大以下：可以在病房治療室用手術鉸剪剪掉；
- 三個月以上的小朋友：要在手術室而且於麻醉情況之下，用真正手術方法進行。而監察麻醉對小朋友只是有短暫性影響及狀態迷迷糊糊，並不會有長遠身體影響。
Q：手術會會有風險嗎？
A：流血感染，口水腺受損。
Q：術前有其甚麼準備？要禁食嗎？
A：小朋友通常要在手術前6小時禁食。
Q：剪完脷筋後，脷筋會再次連結嗎？
A：做完手術之後大約4%會再連結，所以會建議做脷部運動去減低這情況。
Q：甚麼年齡是最佳「剪脷筋」時間？
A：沒有特定一個年紀，因為是按個別病人情況決定。
Q：術後應如何飲食？
A：新生兒或者幼兒，做完手術後可立即進食；經監察麻醉進行手術的小朋友就需要等麻醉藥效力消退後，病人完全清醒就可以。不過最初兩天不建議進食較熱的食物。