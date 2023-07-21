黐脷筋｜小朋友黐脷筋只係講嘢有問題？一個方法冇手尾跟

小朋友咬字不清，覺得「黐脷筋」不是甚麼大問題，甚至有不少人以為小朋友長大後會自行痊愈。兒科專科醫生為陳強杰大家分享小朋友「黐脷筋」疑問。 Q： 黐脷筋 是 甚 麼？ A：繫帶(脷筋)是連接脷和下顎的組織。通常在出世之前，繫帶已經分離。若仍未分離，而且繫帶過短、過前、過厚或過緊而令脷的活動受限制，便是係繫帶過短，即俗稱「黐脷筋」。 Q：「 黐脷筋 」在小朋友身上常見嗎？ A：約5%初生嬰兒會有這樣的情況。 Q：「 黐脷筋 」會有 甚 麼症狀？ A：以上這些表現，最早可以在剛剛出生後便可以察覺。症狀如下：

Q：「 黐脷筋 」對小朋友有何影響？

Q：小朋友長大後會自行痊愈嗎？ A：有一部分可以自行痊愈。 Q：如何治療「 黐脷筋 」？ 康復期多久？ A： 嬰幼兒如三個月大以下：可以在病房治療室用手術鉸剪剪掉；

三個月以上的小朋友：要在手術室而且於麻醉情況之下，用真正手術方法進行。而監察麻醉對小朋友只是有短暫性影響及狀態迷迷糊糊，並不會有長遠身體影響。

Q：手術會會有風險嗎？ A：流血感染，口水腺受損。 Q ：術前有其甚麼準備？要禁食嗎？ A：小朋友通常要在手術前6小時禁食。

兒科專科醫生為陳強杰