點解有運動都冇肌肉？蛋白質未必食得愈多愈好！營養師教食8種天然增肌食物

為甚麼勤做運動和補充蛋白質，也無辦法練出一身肌肉？有營養師指出，即使有運動和吃蛋白質，也未必會有肌肉。因為除了運動外，正確的飲食內容更是關鍵。營養師推介，吃8種食物，有助天然增肌，吃出線條。

8種天然增肌食物 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，發現肌肉量上不去，可能除了訓練強度之外，是因為飲食內容所致。若想要肌肉結實又不致肥，應多吃天然增肌食物。她推介以下8種天然食材，有助吃出肌肉： 1. 乳製品 牛奶、乳酪、芝士等富含優質蛋白質和鈣質，能幫助肌肉生成並維持骨骼強健。

運動後飲用低脂牛奶是一個理想的修復策略。 2. 牛肉 含有白胺酸和肌酸，是增肌的兩大關鍵營養素。

牛肉可以幫助肌肉合成、提升力量與運動表現，是增肌的黃金蛋白質來源之一。 3. 堅果 含有健康油脂和足夠熱量，是極佳的健康零食選擇。

選擇無調味的原味堅果，能有效幫助增肌和增重，而不需擔心攝取過多空熱量。 4. 全穀物 像糙米、燕麥或麥包等均為優質碳水來源，能穩定釋放能量，幫助訓練更持久，同時避免脂肪囤積。 5. 澱粉類植物 南瓜、粟米、紅豆、綠豆等富含膳食纖維，能提供充足能量而不增加負擔，是天然的增肌良伴。 6. 三文魚 高蛋白低熱量，且含有豐富的Omega-3脂肪酸，能促進肌肉修復和抗發炎，也是提升代謝的健康脂肪來源。 7. 牛油果 含有優質油脂、維他命和礦物質，能促進肌肉生長，並有助於心血管健康。

可搭配沙律或全麥多士食用，味道絕配。 8. 朱古力 含有70%以上的可可，富含表兒茶素，能促進肌肉生成和提升修復速度。

適量享用不僅能滿足口慾，還能幫助增強訓練效果。

點解有運動都冇肌肉？ 營養師提醒，增肌不只是「吃愈多」就有效，重點在於吃對營養、規律運動並保證充足的睡眠。這樣才能讓身體真正合成出健康的肌肉。此外，別忘了攝取足夠的水分，以幫助代謝更順暢。