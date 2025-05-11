鼻噴劑愈噴愈塞？醫警告：用錯款恐造成下鼻甲肥厚

從事服務業的47歲謝姓男子長期飽受鼻塞、打鼻鼾困擾，不只睡眠品質受影響，吸入空氣量不足，也讓他成天昏昏欲睡，使用鼻塞噴劑症狀也未改善。羅東博愛醫院耳鼻喉科張家豪醫生診斷過後發現，謝先生是因下鼻甲肥厚導致鼻塞與呼吸道阻塞，長期使用的鼻噴劑竟是元兇之一！
長期使用鼻噴劑造成藥物性鼻炎 治標不治本
鼻腔內部左右各有一個下鼻甲，由骨骼與黏膜組織組成，能夠為吸入的空氣加溫加濕，但若過度刺激下鼻甲，則會能造成鼻水分泌過度，導致下鼻甲肥大，阻塞鼻子呼吸。張家豪醫生分析，臨床上最常見因塵蟎等過敏原造成下鼻甲過度刺激，屬於過敏性鼻炎，天氣溫濕度變化劇烈、情緒壓力等刺激下鼻甲增厚，則屬於非過敏性鼻炎。診間個案謝先生自述自己長期使用鼻噴劑緩解鼻塞，張家豪醫生提醒，「藥物性鼻炎」也是下鼻甲肥厚的原因之一。
張家豪醫生解釋，坊間藥妝店常見的鼻噴劑，常添加血管收縮劑成分，使用後鼻腔黏膜的血管收縮，能減少腫脹，改善鼻塞症狀。雖能快速緩解鼻塞，但用久了會愈噴愈沒效，也容易刺激下鼻甲肥厚，是治標不治本的療法。
手術消融 從根本緩解鼻塞
針對下鼻甲肥厚造成的鼻塞，張家豪醫生建議先嘗試藥物治療，以類固醇鼻噴劑治療，若未見改善再考慮手術。張家豪醫生透過低溫射頻技術縮小肥厚的下鼻甲，讓鼻腔氣流通暢，手術僅需局部麻醉，手術時間短且傷口隱藏鼻腔內部，術後簡單照護即可恢復正常生活。術後3天，謝先生感覺鼻塞明顯減輕，夜間呼吸順暢，打鼻鼾的情況也大幅改善。
找出鼻塞原因 才是治療關鍵
張家豪醫生表示，鼻塞導致白天昏昏欲睡、運動表現不佳、夜間打鼻鼾、頭痛等多重生活困擾，下鼻甲肥大是鼻塞最常見的原因之一，但鼻中膈彎曲、鼻竇炎、鼻腔腫瘤也會導致鼻塞。因此如長期受鼻塞所苦，建議就診耳鼻喉科找出原因，為求速效購買市售鼻噴劑，可能導致症狀加劇。
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