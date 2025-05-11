鼻噴劑愈噴愈塞？醫警告：用錯款恐造成下鼻甲肥厚

從事服務業的47歲謝姓男子長期飽受鼻塞、打鼻鼾困擾，不只睡眠品質受影響，吸入空氣量不足，也讓他成天昏昏欲睡，使用鼻塞噴劑症狀也未改善。羅東博愛醫院耳鼻喉科張家豪醫生診斷過後發現，謝先生是因下鼻甲肥厚導致鼻塞與呼吸道阻塞，長期使用的鼻噴劑竟是元兇之一！

長期使用鼻噴劑造成藥物性鼻炎 治標不治本

鼻腔內部左右各有一個下鼻甲，由骨骼與黏膜組織組成，能夠為吸入的空氣加溫加濕，但若過度刺激下鼻甲，則會能造成鼻水分泌過度，導致下鼻甲肥大，阻塞鼻子呼吸。張家豪醫生分析，臨床上最常見因塵蟎等過敏原造成下鼻甲過度刺激，屬於過敏性鼻炎，天氣溫濕度變化劇烈、情緒壓力等刺激下鼻甲增厚，則屬於非過敏性鼻炎。診間個案謝先生自述自己長期使用鼻噴劑緩解鼻塞，張家豪醫生提醒，「藥物性鼻炎」也是下鼻甲肥厚的原因之一。

張家豪醫生解釋，坊間藥妝店常見的鼻噴劑，常添加血管收縮劑成分，使用後鼻腔黏膜的血管收縮，能減少腫脹，改善鼻塞症狀。雖能快速緩解鼻塞，但用久了會愈噴愈沒效，也容易刺激下鼻甲肥厚，是治標不治本的療法。