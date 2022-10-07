鼻敏感｜鼻炎點擺脫？中醫：常見三大證型以及一件家用神器

30歲李小姐長時間有鼻敏感的困擾，每當秋天天氣轉涼時，總覺鼻子搔癢，不久後便持續打噴嚏，嚴重時鼻流清涕，如同水龍頭一般滴下，偶有鼻塞，讓她呼吸不順，改用嘴巴呼吸，睡眠品質變得不好，隔天上班也沒有精神，也常揉眼睛打呵欠，使鼻根部有數條明顯細紋，這些問題反覆發作，影響生活品質，讓她十分困擾。
過敏性鼻炎發生率達30%
衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政說明，台灣是個潮濕的環境，現代化飲食及生活作息下鼻敏感經常發生，據統計過敏性鼻炎的發生率約為20%至30%。鼻敏感是對外來物像是灰塵、花粉，或其他因素如氣候變化、冷熱飲食、情緒因素等，使一些激素、化學物質等分泌異常，造成局部血管通透增加，組織液過多分泌，而造成鼻塞、打噴嚏、流鼻水、鼻癢等症狀。
過敏性鼻炎三大主要症狀
此外，眼睛紅癢、鼻咽搔癢感、不定時清喉嚨及喜歡揉眼鼻也是常見的症狀。
賴博政醫師指出中醫提醒過敏性鼻炎必須找出誘發的因子，通常是先天虛弱，皮膚表面抵抗外邪較差，使身體容易受到外邪的影響，造成肺部及表衛氣的宣發肅降失調，常影響肺，脾，腎三臟，大部分屬本虛標實的疾病。
常見三大證型
善用家中一神器 改善鼻炎
賴博政醫師說明，一般過敏性鼻炎須找到誘發原因，如果在發作期，可用風筒，沿著肩胛骨內側緣，用風筒垂直方向吹送，範圍可以從肩胛內側到腰部，因為中醫的足太陽膀胱經在背部肩胛骨內側，膀胱經主一身之表，是對抗外邪的藩籬，此外膀胱經又是背部重要俞穴的部位，像是肺俞、脾俞、腎俞，給予這些穴位熱能的刺激可以幫助改善過敏性鼻炎的症狀。
最重要的一步是環境因素，避免接觸到周遭的過敏原，就能有效阻止過敏性鼻炎的誘發。賴博政醫師表示，中醫認為大多因虛寒體質造成，少喝冷飲是避免過敏性鼻炎的第一步，此外在飲食上，冬瓜、苦瓜、火龍果、奇異果應慎食或少吃，便可降低發作頻率。