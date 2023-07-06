鼻鼾｜睡眠窒息症愈來愈普遍？治療要用到呼吸機？附簡單自我測試！

如果在睡眠期間呼吸出現顯著的減少或短暫停止，令身體出現缺氧情況，就是所謂的睡眠窒息症。睡眠窒息症在本港愈來愈普遍，約有4%的男性及2%女性患有此病，如未有正視問題，最終可間接引起其他疾病如高血壓、心臟衰竭及心律不正等。
中樞性睡眠窒息症
睡眠窒息症主要可分為3類，第一種為中樞性睡眠窒息症，患者因腦部中樞系統無法正常傳遞呼吸訊息而導致窒息情況，較常見於心臟病、腦部疾病或中風等患者，亦可能由藥物或高海拔誘發。
阻塞性睡眠窒息症
阻塞性睡眠窒息症為最常見的睡眠窒息症，成因包括鼻中隔偏移、鼻甲骨或扁桃腺肥大、嚴重鼻敏感、懸雍垂(喉嚨吊鐘)或舌頭阻塞氣道等，患者的氣道會塌陷或受阻塞，導致呼吸受阻，血氧量下降，如血氧量下降至某一個水平，腦部就會發出訊息提醒身體呼吸。
混合性睡眠窒息症
最後一種為混合性睡眠窒息症，即患者同時患有中樞性及阻塞性的睡眠窒息症。
症狀
- 嗜睡
- 難以集中精神
- 記憶力衰退
- 反應慢
- 鼻鼾
- 起床後仍覺疲倦
- 頭痛
- 容易情緒低落或焦慮
- 日間容易疲倦
- 打瞌睡
自我測試
想了解自己是否患上睡眠窒息症，可進行簡單的自我測試，計算不同活動的打瞌睡情況，評估嗜睡的程度。
從不發生：1分
很少發生：1分
間中發生：2分
經常發生：3分
愛普沃斯嗜睡量表
1. 坐著閱讀
2. 看電視
3. 在公眾場所坐下
4. 乘坐交通工具多於一小時
5. 中午躺下休息
6. 坐著和別人交談
7. 午餐後在沒有飲酒的情況下坐著休息
8. 乘車或駕車時短時間停車等候
0至7分：嗜睡情況正常
8至11分：嗜睡情況稍多
12至15分：嗜睡情況明顯
16至24分：嗜睡情況嚴重
如果高於16分，就可能要留意是否患上睡眠窒息症。
如何治療？
醫生一般會根據患者的嚴重程度選擇合適的治療方法，現時最常用的方法是睡眠時使用正氣壓睡眠機，適用於輕微至嚴重患者，正氣壓睡眠機可透過鼻罩將空氣輸送至鼻腔，撐開呼吸道，以改善阻塞及缺氧的情況。價錢約由3,800至45,000港元不等。