鼻鼾｜睡眠窒息症愈來愈普遍？治療要用到呼吸機？附簡單自我測試！

如果在睡眠期間呼吸出現顯著的減少或短暫停止，令身體出現缺氧情況，就是所謂的睡眠窒息症。睡眠窒息症在本港愈來愈普遍，約有4%的男性及2%女性患有此病，如未有正視問題，最終可間接引起其他疾病如高血壓、心臟衰竭及心律不正等。

中樞性睡眠窒息症 睡眠窒息症主要可分為3類，第一種為中樞性睡眠窒息症，患者因腦部中樞系統無法正常傳遞呼吸訊息而導致窒息情況，較常見於心臟病、腦部疾病或中風等患者，亦可能由藥物或高海拔誘發。

阻塞性睡眠窒息症 阻塞性睡眠窒息症為最常見的睡眠窒息症，成因包括鼻中隔偏移、鼻甲骨或扁桃腺肥大、嚴重鼻敏感、懸雍垂(喉嚨吊鐘)或舌頭阻塞氣道等，患者的氣道會塌陷或受阻塞，導致呼吸受阻，血氧量下降，如血氧量下降至某一個水平，腦部就會發出訊息提醒身體呼吸。

混合性睡眠窒息症 最後一種為混合性睡眠窒息症，即患者同時患有中樞性及阻塞性的睡眠窒息症。

症狀 嗜睡

難以集中精 神

記憶力衰 退

反應 慢

鼻 鼾

起 床後仍覺疲倦

頭 痛

容易情緒低落或焦 慮

日間容易疲倦

打瞌 睡

自我測試 想了解自己是否患上睡眠窒息症，可進行簡單的自我測試，計算不同活動的打瞌睡情況，評估嗜睡的程度。 從不發生：1分 很少發生：1分 間中發生：2分 經常發生：3分 愛普沃斯嗜睡量表 1. 坐著閱讀 2. 看電視 3. 在公眾場所坐下 4. 乘坐交通工具多於一小時 5. 中午躺下休息 6. 坐著和別人交談 7. 午餐後在沒有飲酒的情況下坐著休息 8. 乘車或駕車時短時間停車等候 0至7分：嗜睡情況正常

8至11分：嗜睡情況稍多

12至15分：嗜睡情況明顯

16至24分：嗜睡情況嚴重 如果高於16分，就可能要留意是否患上睡眠窒息症。

如何治療？ 醫生一般會根據患者的嚴重程度選擇合適的治療方法，現時最常用的方法是睡眠時使用正氣壓睡眠機，適用於輕微至嚴重患者，正氣壓睡眠機可透過鼻罩將空氣輸送至鼻腔，撐開呼吸道，以改善阻塞及缺氧的情況。價錢約由3,800至45,000港元不等。