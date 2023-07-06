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健康
2023-07-06 18:00:00

鼻鼾｜睡眠窒息症愈來愈普遍？治療要用到呼吸機？附簡單自我測試！

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鼻鼾｜睡眠窒息症愈來愈普遍？治療要用到呼吸機？附簡單自我測試！

睡眠窒息症在本港愈來愈普遍？

如果在睡眠期間呼吸出現顯著的減少或短暫停止，令身體出現缺氧情況，就是所謂的睡眠窒息症。睡眠窒息症在本港愈來愈普遍，約有4%的男性及2%女性患有此病，如未有正視問題，最終可間接引起其他疾病如高血壓、心臟衰竭及心律不正等。

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睡眠窒息症主要可分為3類。

中樞性睡眠窒息症

睡眠窒息症主要可分為3類，第一種為中樞性睡眠窒息症，患者因腦部中樞系統無法正常傳遞呼吸訊息而導致窒息情況，較常見於心臟病、腦部疾病或中風等患者，亦可能由藥物或高海拔誘發。

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睡眠窒息症的其中一個症狀是難以集中精神。

阻塞性睡眠窒息症

阻塞性睡眠窒息症為最常見的睡眠窒息症，成因包括鼻中隔偏移、鼻甲骨或扁桃腺肥大、嚴重鼻敏感、懸雍垂(喉嚨吊鐘)或舌頭阻塞氣道等，患者的氣道會塌陷或受阻塞，導致呼吸受阻，血氧量下降，如血氧量下降至某一個水平，就會發出訊息提醒身體呼吸。

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阻塞性睡眠窒息症為最常見的睡眠窒息症。

混合性睡眠窒息症

後一種為混合性睡眠窒息症，即患者同時患有中樞性及阻塞性的睡眠窒息症。

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睡眠窒息症其中一個症狀是頭痛。

症狀

  • 嗜睡
  • 難以集中精
  • 記憶力衰退
  • 反應
  • 床後仍覺疲倦
  • 容易情緒低落或焦
  • 日間容易疲倦
  • 打瞌
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簡單自我測試可了解自己是否患上睡眠窒息症！

自我測試

想了解自己是否患上睡眠窒息症，可進行簡單的自我測試，計算不同活動的打瞌睡情況，評估嗜睡的程度。

從不發生：1

很少發生：1

間中發生：2

經常發生：3

愛普沃斯嗜睡量表

1. 坐著閱讀

2. 看電視

3. 在公眾場所坐下

4. 乘坐交通工具多於一小時

5. 中午躺下休息

6. 坐著和別人交談

7. 午餐後在沒有飲酒的情況下坐著休息

8. 乘車或駕車時短時間停車等候

07分：嗜睡情況正常
811分：嗜睡情況稍多
1215分：嗜睡情況明顯
1624分：嗜睡情況嚴重

如果高於16分，就可能要留意是否患上睡眠窒息症。

鼻鼾｜睡眠窒息症愈來愈普遍？治療要用到呼吸機？附簡單自我測試！

正氣壓睡眠機為睡眠窒息症最常見的治療方法。

如何治療？

醫生一般會根據患者的嚴重程度選擇合適的治療方法，現時最常用的方法是睡眠時使用正氣壓睡眠機，適用於輕微至嚴重患者，正氣壓睡眠機可透過鼻罩將空氣輸送至鼻腔，撐開呼吸道，以改善阻塞及缺氧的情況。價錢約由3,80045,000港元不等。

常見問題

1. 甚麼是睡眠窒息症？

如果在睡眠期間呼吸出現顯著的減少或短暫停止，令身體出現缺氧情況...詳情請按此

2. 有甚麼種類？

睡眠窒息症主要可分為3類...詳情請按此

3. 如何治療？

醫生一般會根據患者的嚴重程度選擇合適的治療方法...詳情請按此

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