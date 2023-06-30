【健康快訊】口罩令撤銷準備瘋狂「掃街」？ 過度進食或致胃酸倒流

口罩令正式解除，市民終於能脫下口罩以「真面目」示人，並可重拾疫情前的活動，最令市民雀躍的非「掃街」莫屬。「掃街」可以說是香港本地文化之一，甚至成為旅客來港必做事情。站在街上進食咖喱魚蛋、煎釀三寶、牛雜等小食感覺更滋味，但要留意「掃街」時邊走邊吃，於短時間內進食大量食物小心會造成胃酸倒流！

標榜少糖無糖食品或屬「掩眼法」 減慢進食速度助消化

胃酸主要幫助消化蛋白質，增加鈣及鐵質的吸收，另外亦有助殺菌。惟胃酸大量分泌會降低賁門括約肌的壓力，使胃酸倒流風險增加。而煎釀三寶、咖喱魚蛋及麻辣燙等熱門「掃街」美食均屬高油分或刺激性食物，腸胃肝臟科專科阮培基醫生表示：「加上進食速度較正餐快，很多時大家沒有完全咀嚼便吞下食物，胃部需分泌更多胃酸進行消化，亦有機會增加胃酸倒流的機會。」

除了避免高油分及刺激性的食品外，飲食方面亦應盡量減少攝取人造糖。惟不少人在享受「掃街」美食時，或會配上一杯手搖飲品。雖然現時市面上不少飲品或食物均標榜少糖或無糖，但經量度後所含的糖分都較建議攝取量高，大家在選擇時要特別留意。另外，酒精或有汽飲品亦應盡量減少，因為有汽飲品很多時含有二氧化碳，會令賁門括約肌鬆弛或胃酸分泌過多。

藥物及生活習慣調整相輔相成 改良型質子泵抑制劑藥效長

胃酸倒流主要因賁門括約肌功能失調或退化而引起，患者需長時間服藥以控制病情，嚴重者或需進行手術。雖現時暫未有可根治的治療方案，但藥物及調整生活習慣有助紓緩病徵。治療胃酸倒流的藥物包括中和胃酸藥及質子泵抑制劑等，現時亦有改良型質子泵抑制劑，透過抑制質子泵以減少胃酸分泌，其兩段釋放技術令藥效可維持一整天，患者亦不需空肚服用。隨著症狀紓緩，患者的生活質素亦得以提升。阮醫生補充：「藥物治療固然重要，但患者仍需改善其不良飲食及生活習慣，雙管齊下才能紓緩症狀。」

阮醫生分享一名60歲女患者因飲食習慣較差，經常進食過急、有宵夜及吸煙習慣。她經常出現「火燒心」、吞嚥困難等病徵，經胃鏡檢查後發現食道嚴重潰瘍及確診胃酸倒流。症狀影響她的睡眠、社交及心理狀況，大大困擾其生活。後來經醫生診斷後服用改良型質子泵抑制劑，並戒除吸煙習慣，經治療後胃酸倒流受到控制，食道潰瘍亦得以痊癒。而病徵紓緩後，患者情緒亦變得好，逐漸回復社交活動。

以上資訊由阮培基醫生提供