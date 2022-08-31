【健康快訊】女人唔生仔易生瘤？卵巢癌易致腸塞營養不良

現時港人遲婚越趨普遍，當事業搏殺期與黃金生育期相撞，不少女性也會考慮延遲生育。可是，坊間常言「女人唔生仔，就會生瘤」，到底此話是否屬實？內科腫瘤科專科陳冬青醫生表示：「有研究指從未生育的婦女，患上卵巢癌的風險增加，但千萬不要誤解，不生育並不代表一定會生腫瘤。」

消化不良肚脹或因卵巢癌而起

根據香港癌症資料統計中心的數據，在香港女性常見癌症中，卵巢癌排行第6位，每年有約400宗新症，發病年齡中位數約54歲。陳醫生指出：「由於卵巢深入盤腔，故初發病時症狀並不明顯，或令患者延遲求診，有三分之二患者在確診時已屬晚期卵巢癌。」患者起初或感到胃部不適、消化不良，其後出現腹部不適、肚脹等。如腫瘤增大或擴散至腹腔，可影響腸道蠕動，導致腸閉塞。陳醫生解釋：「如果此類患者繼續進食，不單難以吸收食物，亦可能因食物未能正常通過腸道，令患者腹痛及腹脹，大便或會減少，甚至不能排出，嚴重者更會嘔吐。」一旦出現症狀，患者應盡快求醫。醫生會透過腹部X光檢查腫瘤阻塞位置及腸氣液體的分佈，再使用電腦掃描進一步查看腫瘤分佈及阻塞位置。

患者術後或難吸收 靜脈營養治療助補充營養

如確診卵巢癌，手術為主要的治療方法。陳醫生表示：「部分患者的癌細胞擴散，可考慮先進行術前治療，將腫瘤縮細，再進行腫瘤減積手術 (Debulking Surgery)，冀能在手術時盡量切除所有腫瘤，因為理想的術前治療加上理想的減積手術（optimal debulking surgery) 對病人的治療效果和存活率，都有正面的影響。」但要留意，部分患者在術後難以透過飲食攝取足夠營養，或需使用營養療法。患者可服用口服營養補充品來吸收營養，但如在術後初期，營養吸收不理想，又或是患者腸道未恢復蠕動，醫生會按情況處方靜脈營養治療。靜脈營養治療可助患者補充三大重要營養素，包括優質氨基酸、脂肪及葡萄糖等，當中優質氨基酸有助復原，而脂肪中的魚油亦有抗炎作用。患者的情況不一，有需要時建議諮詢醫生及營養師意見，以制訂合適的營養治療方案。

陳醫生憶起一名逾50歲的第三期卵巢癌患者，她的腫瘤擴散至腹腔，並影響腸部蠕動，出現腸阻塞，惟仍能放屁及排出小量大便。經電腦掃描檢查後，發現腸道多重阻塞，需切除多個部分腸道，風險較高，因應當時情況，手術並非合適的治療方案。所以，醫生建議患者可先停止進食，透過靜脈營養治療來維持身體所需的營養，並接受化療，慢慢縮小腹腔腫瘤。其後患者的腸道恢復蠕動，並逐漸開始回復正常飲食，終可停止靜脈營養治療。最後，患者進行了手術，術後繼續接受化療和服用標靶藥物，現時情況穩定。

以上資訊由陳冬青醫生提供