【健康快訊】持續胃痛胃脹小心患胃癌 手術切除屬有效根治方法

不少都市人都經歷過胃痛及胃氣脹，部分人歸咎於飲食不定時，或視之為間中消化不良，自行服用成藥了事。這些看似「小兒科」的症狀，其實有機會是早期胃癌的徵兆。按照胃癌的不同階段，有相應的治療選擇，如要完全清除腫瘤，一般需進行胃部切除手術。部分患者擔心術後需時康復，或怕喪失胃部會對消化功能造成很大影響。外科專科馮堯煇醫生表示：「除傳統開刀手術外，現時亦有微創方式，傷口較小，復原亦較快。術後胃部空間減少，患者只需調整飲食習慣，如少食多餐等，不會造成太大影響。」

長期服胃藥增風險 胃部不適應求醫

有家族病史、吸煙及多進食餣製食物的人士均為高危，馮醫生補充：「世界衞生組織亦已界定幽門螺旋菌為一級致癌物，如發現胃部有幽門螺旋菌的人士要多加留意。」另外，有研究指出長期服用質子泵抑制劑的人士，胃癌風險增高約5至6倍，而且服用時間越長，風險越高，屬鮮為人知的風險因素。

胃癌並無獨特症狀，需透過檢查才能確診。醫生會先以內窺鏡觀察胃部狀況，如發現有異樣或腫瘤，會抽取組織檢驗有否癌細胞。另亦有患者確診時已屬第四期，最初求診時癌細胞已擴散至肝臟或淋巴結等，當發現相關位置有癌細胞後，再經進一步檢查發現胃癌。

微創手術傷口較小 術後復原較快

在決定治療方案前，患者需進行全身掃描以確認癌細胞有否擴散。早期胃癌如只局限於黏膜，可透過微創內窺鏡手術將腫瘤局部性完全切清，這類患者的5年存活率一般可超過9成。患者可進行內窺鏡黏膜下剝離術(ESD)，運用內窺鏡及特製手術刀將局部性病變的位置切除，手術時間會視乎腫瘤大小及位置而有別，患者需住院一晚，一般翌日可進食流質食物及出院。惟如癌細胞已侵蝕黏膜及達至肌肉底層，則需考慮透過微創手術將胃部局部或整個切除。要決定是否需要切除整個胃部，視乎腫瘤大小、生長位置及涉及範圍等。要把整個腫瘤清除，一般需切除至少7至8成胃部及附近淋巴結，有些患者甚至需切除整個胃部，再將餘下的胃部或食道接駁到小腸。

手術可分為傳統開刀及微創方式，當進行微創手術，醫生會為患者進行全身麻醉，在腹部切開5至6個小孔，並將手術所需儀器伸進腹腔切除腫瘤。相比起傳統手術，微創手術造成的傷口較小，痛楚亦較少，患者術後能更快活動，復原速度相對較快。馮醫生分享有一名中年女患者，曾受胃部不適困擾多年，最終求醫檢查，發現胃部有直徑約3厘米大的腫瘤。她進行微創手術切除7成胃部，術後一星期出院，由於病情屬較後期，需在術後配合化療，至今6至7年情況穩定，並無復發。

不少患者擔心切除胃部後對飲食及消化造成很大影響，馮醫生建議：「術後3至4星期應進食流質食物，待手術接駁位置癒合便可逐漸恢復正常飲食，惟需少食多餐。」切除整個胃部的患者較難吸收維他命B12，可注射針劑以補充營養，亦建議定期抽血驗鈣及鐵質，並適時予以補充。