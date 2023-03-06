【健康快訊】為何腎病患者易感到皮膚痕癢？ 拆解控制血磷的重要性

腎臟功能在人體內擔當重要角色，負責透析血液及排毒、排走身體內的代謝廢物，以及調節血壓等。一旦腎功能轉差，血液內的磷亦有可能無法平衡，引致高血磷症，造成惡性循環，使患者營養不良。不過腎病科專科劉小藝醫生指：「即使患上高血磷症，患者亦可透過調節飲食、進食營養補充品及服藥控制病情，患者無須過分擔心。」

慢性腎病患者易患上高血磷症 引致全身性症狀

磷在體內的功能涉及全身，包括維持牙齒及骨骼健康、組成基因及細胞膜等重要元素，以提供能量，亦需運送氧氣到各個器官。不過體內的磷並非越多越好，劉醫生稱：「多餘的磷本來可經腎臟排出，正常的磷水平為0.8至1.45 mmol/L，但慢性腎病患者的腎功能變差，磷無法排出時，血中的磷酸鹽濃度就會過高，當血液中的磷酸鹽濃度高於1.45 mmol/L，便為之高血磷症，中度至嚴重慢性腎病患者屬高風險人士。」

高磷會影響鈣、維他命D及副甲狀腺代謝異常，患者初期並無明顯病徵，後期會出現全身性的症狀，包括慢性腎病礦物質與骨骼疾病、多餘的磷無法被排走並與鈣形成沉澱物，引致血管鈣化及增加心血管疾病風險。此外，高磷亦會引起尿毒性痕癢，排不走的磷及毒素有機會積聚在皮膚上，引發炎症，患者通常會感到臉部、胸部及背部痕癢，嚴重的話甚至造成全身性痕癢。

高血磷症患者飲食受限 容易導致營養不良

一旦確診患上高血磷症，醫生會建議患者先從飲食入手，進行低磷飲食。大部分含蛋白質的食物都含有磷，劉醫生分享：「醫生會透過患者體重計算其蛋白質攝取量，每多一公斤便能多攝取0.6至0.8克蛋白質，惟這分量其實只是一般人的一半，因此不少患者均會害怕進食過多磷或蛋白質食物而減少進食。」當他們不懂得如何調節飲食時，有機會造成營養不良，使肌肉流失及全身乏力。

當難以達至低磷及低蛋白質且均衡飲食，患者可選擇高熱量、低磷、低鈉及低鉀營養補充品，部分更含有酮酸胺基酸，可能有助減低體內尿毒素及減慢腎臟惡化速度。患者亦無須過分擔心營養不良所帶來的影響。

一旦控制飲食都無法控制病情，醫生或會處方降磷藥物，使患者病情得以紓緩。不過每個患者情況不一，患者一旦發現病徵，亦應諮詢腎病科專科醫生，與醫生制訂合適的治療方案。

以上資訊由劉小藝醫生提供