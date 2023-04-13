【健康快訊】膽固醇正常卻心臟病發？留意好壞膽固醇水平減風險

根據衞生署的生命統計數字，2021年高達6595人死於心臟病，每年的死亡數字更是持續增加。不少人都知道三高，即高膽固醇、高血糖、高血壓有機會增加心血管疾病風險。不過即使膽固醇過高，都可能因沒有明顯病徵而被忽略，家庭醫學專科林威智醫生提醒：「市民需要定期檢查，監測自己的膽固醇水平，有助減低心血管疾病風險」。

膽固醇有好壞之分 總膽固醇水平正常亦有機會患上心血管疾病

不少人聽到膽固醇過高就聞風喪膽，但其實膽固醇分為三大類，不是每一類都會危害健康。林醫生指：「膽固醇分為高密度、低密度膽固醇及三酸甘油酯。俗稱好膽固醇的高密度膽固醇有助保護心臟，相反，一些俗稱壞膽固醇的低密度膽固醇就會阻塞血管。」因此，即使驗出總膽固醇水平正常，亦有機會患上心血管疾病，而三種膽固醇的比例才是關鍵。

因應不同風險組別 理想壞膽固醇水平亦有別

林醫生指：「隨著香港人均壽命增加，但身體機能難以維持年輕狀態，心血管疾病的病例亦有所增加。」現時最新的壞膽固醇水平都比較嚴謹，林醫生建議30歲以上成年人，每一至兩年需抽血檢查，壞膽固醇水平維持在2.6 mmol/L或以下則屬正常。一旦患有三高就要多加注意，需在3至6個月內定期檢查，壞膽固醇水平需維持於1.4 mmol/L或以下。林醫生又指若曾患上急性心臟病或接受「通波仔」或搭橋手術的患者需更嚴謹監察，故壞膽固醇水平需維持在約1 mmol/L才屬受控。

好好控制膽固醇血壓及血糖 預防心血管疾病

膽固醇過高患者未必有明顯病徵，故市民需定期檢查，以在發展至心血管疾病前及早發現問題。一旦發現膽固醇過高，醫生會建議患者先控制飲食，如減少進食動物內臟、油膩食物以及海鮮，尤其一些深海魚及貝殼類海鮮等。如果情況仍然未有改善，醫生就會處方藥物，如他汀類及膽固醇吸收抑制劑口服藥物，或定時為患者注射針藥，控制膽固醇水平。除藥物外，定期評估亦有助預防心血管疾病。美國心臟協會已制訂一個心血管疾病風險評估，只要輸入資料如膽固醇水平、血壓指數以及吸煙習慣等，就可推算未來十年間的心臟病風險。而維持良好的生活習慣亦很重要，多做運動亦可維持身體健康，降低患上心血管疾病的風險。

除膽固醇外，心血管疾病亦有很多其他因素，包括種族、性別、年齡、吸煙習慣、身形、家族病史，以及血糖及血壓等，因此血糖及血壓水平亦不容忽視。當單靠改善生活習慣仍未能控制兩者水平，醫生會處方藥物，如鈣離子通道阻斷劑、利尿藥或血管擴張劑等以降低血壓，以及胰島素針劑及口服降血糖藥等以控制血糖。患者應跟從醫生指示服藥，以好好控制風險因素。

以上資訊由林威智醫生提供