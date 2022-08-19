【健康解碼】上班族工時長情緒爆煲易抑鬱 多管齊下緩病情 改善執行能力

上班族早出晚歸，壓力迫人，加上近年受到新冠肺炎疫情影響，打工仔不是怕被炒魷，就是要跑業績追回疫情所失，瀕臨爆煲的情緒隨時演變成抑鬱症。有醫生提醒上班族，抑鬱症不僅讓心情走入深淵，更會使患者的執行能力下降，令人無法集中精神及記性變差，當遇到這類情況便應盡早求診，避免情況惡化。

張先生（化名）從事金融業，壓力大工時長，隨著疫情持續，他的生活經歷了翻天覆地的轉變。一年多的在家工作模式，使他完全隔絕了社交生活，每天不斷工作及留意著財經資訊，失去了一個作息的分界線。久而久之，他漸漸出現失眠、頭痛及肌肉繃緊等徵狀，甚至無法集中精神，判斷上出現誤差。他的家人有感其精神狀態不妥，鼓勵他去看醫生接受治療，最終診斷下發現他患上了抑鬱症。

工時長無休息 壓力爆煲

精神科專科錢佩雯醫生表示，適當壓力有助提升工作效率，但是如果工時太長，沒有時間休息及社交生活，長遠會情緒低落及煩燥不安，記憶及集中能力也會變差。此外，工作壓力大也會令身體出現症狀，她指部份人會出現胃口改變、腸胃不適、手震及心跳加速︰「當緊張及焦慮感覺加劇，有些人會尋求不同渠道宣洩，例如喝酒或其他不良生活習慣，如果無法自控，有可能造成酗酒等問題，後果不堪設想。」

對於打工仔而言，情緒病的最大影響莫過於損害工作能力。錢醫生稱，當情緒走向負面，大腦會充斥著各種憂慮，令人無法專注及集中，這些執行能力下降，出錯機會自然大增，患者因此無法走出犯錯與自責的惡性循環，進一步令病情走向極端，故此當負面情緒持續數星期，必須尋求專業人士協助。

抗抑鬱藥物 平衡腦物質

應對情緒病，錢醫生指可透過藥物及心理治療，配合調整生活習慣，多管齊下去改善病情。在非藥物層面方面，錢醫生認為首先要改善生活習慣，例如多做運動、戒煙酒，也可嘗試制作時間表，劃分工作及休息的界線，「避免有返工無放工」。她又鼓勵患者多與人傾訴，透過社交生活紓解情緒︰「放鬆不單是睡眠休息，人是群體動物，需要與人溝通及相處，若然能夠彼此扶持與鼓勵，總比孤軍作戰好。」

她說，現時有多種不同抗抑鬱藥物能夠平衡腦部傳遞物質，使其回復平衡，配合心理治療可有效改善情緒，紓緩壓力。至於如何選擇藥物，她指必須考慮每名患者的症狀、藥物副作用及個人需要，制訂適合他們的治療方案，例如新一代多機制抗抑鬱藥物能針對多重機制調節情緒，改善患者的認知能力、包括記憶力及集中力，有助患者盡早復原。

錢佩雯醫生提醒，治療抑鬱症有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，並按個人情況選擇最適合的治療方案。如有問題，請向主診醫護人員查詢。