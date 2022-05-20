【健康解碼】吃少啲 吃清啲 糖友大忌 攝取均衡營養 減併發症風險

不少糖尿病患者用餐前總似如臨大敵，由於不同食物會影響血糖高低，他們必須細心選擇食材或者計算升糖指數，避免影響病情。然而這種心態卻使部份患者過度戒口，例如戒吃碳水化合物或謝絕水果。有醫生指出，若然長期沒有攝取足夠營養，有機會導致營養不良，建議平日透過營養補充品彌補所需，以免病情日益惡化。

升糖指數是量度各類含碳水化合物（醣質）的食物於進食後對血糖的影響。莊文煜醫生指出，食物中碳水化合物在消化道分解後，會轉為葡萄糖進入血液，血糖便隨即上升，當進食碳水化合物含量較高的食物時，由於相對容易消化而成為葡萄糖，就有機會出現血糖過高，增加糖尿病併發症例如心血管疾病等風險。

一刀切戒口 或致營養不良

正因如此，食物的升糖指數高低往往影響糖尿病患者用餐的選擇，傾向每餐「食少啲」，甚至完全戒吃碳水化合物。莊醫生舉例，部份患者以為吃得清淡，多吃白粥會更健康，但原來粥品纖維少，較難提供飽肚感，結果變得愈吃愈多，加上米飯在糊化後醣份更易被人體吸收，導致血糖快速上升，反增加身體負荷。

莊醫生認為，碳水化合物為均衡飲食的基礎，並且含有維他命、礦物質及膳食纖維，假如一刀切戒掉，有機會影響營養吸收而導致營養不良。他建議患者，可選擇吃含有複合碳水化合物的食物，例如紅米、糙米及燕麥等，這些需要更多時間消化的澱粉質在身體的吸收速度較慢，有助患者穩定血糖。

營養補充品 彌補營養不足

莊醫生引述美國糖尿病協會指，糖尿病患者應減少攝取飽和脂肪及反式脂肪，增加單元不飽和脂肪酸及膳食纖維的吸收。他說︰「單元不飽和脂肪酸有助調節餐後的血糖水平，奧米加3脂肪酸（如EPA及DHA）則能降低三酸甘油脂，保護心血管健康，減低患心臟病及中風風險。而增加膳食纖維攝取就能預防心血管疾病、高血壓及肥胖。」

不過，糖尿病患者對「食」始終有所忌諱，若然出現營養不足情況，可考慮使用穩定血糖水平的營養補充品。莊醫生指出，這些營養補充品屬於低升糖指數，含高單元不飽和脂肪酸、低飽和脂肪及膳食纖維，部份補充品更含有全面營養配方，可作代餐之用，有助維持體重及控制病情。

莊醫生又提醒患者，使用這些營養補充品前應與主診醫生討論，按個人身體狀況、實際病情及承擔能力等，選擇最適合的營養方案。

糖尿病患者飲食原則