【健康解碼】女性「精神健康」不容忽視 及早求助 重拾健康和快樂

很多人說女性多愁善感，其實這是有醫學根據的。根據世界衛生組織的資料顯示，常見的情緒病 (如抑鬱、焦慮、軀體障礙等)的發生率，女性較男性為多。精神科專科馬燕盈醫生解釋，這可能與荷爾蒙、腦部結構、童年陰影、應對壓力的策略等因素有關。

馬醫生又指，社會對女性的期望亦是壓力來源之一。過去「男主外，女主內」，但現今不少已婚女性卻是雙職，需同時兼顧工作和家庭。有孩子的要面對管教問題，不育的要面對人工受孕的壓力， 加上婆媳關係和工作，使很多雙職的女性都吃不消。至於單身的女性， 除了工作壓力外，還需面對「剩女」 的標籤和照顧同住的長輩，實在身心俱疲。至於遺傳、童年陰影、性格悲觀、追求完美等，也會增加患上情緒病的機會。

馬醫生說：「常見的情緒病，如抑鬱和焦慮症的徵狀包括情緒低落、對事物失去興趣、疲倦、失眠、沒胃口、體重改變、負面思想、 無法集中精神、記性差、 易發脾氣、緊張、驚恐、腸胃不適、心悸、 無法放鬆、 肌肉繃緊、呼吸急促、 喉嚨有異物感等…… 這些徵狀是警號，提醒我們必須正視及找出問題根源。有徵狀不用害怕和獨自苦惱， 及早找專業人士評估， 以免漏診和錯過治療的黃金機會。」

愈早求醫 愈早康復

「常見的情緒病並非絕症，是『有得醫』的，但若警覺性不足，等到崩潰或有意外發生才懂得求醫， 就為時已晚。其實愈早向醫生求助，痊癒的機會就愈高，不但可減少個人困擾和生活影響，而且能避免悲劇發生。由於情緒會影響身體免疫力和器官功能，所以情緒好了，健康也會改善。正如聖經所說:『喜樂的心乃是良藥；憂傷的靈使骨枯乾。』箴言 17:22 」馬醫生道。

跨越求醫的障礙

不少大眾以為看精神科醫生就等於入青山，然而實際情況卻並非如此。馬醫生說：「看精神科醫生其實沒有甚麼大不了。 來診所求助的人， 涵蓋所有年齡層和各行各業，有些甚至是專業人士和老闆。許多求診者經過治療後，都能恢復身心健康。」

破除藥物迷思 積極接受治療

治療情緒病的方案大致可分為心理治療和藥物治療。藥物方面，大眾普遍對精神科藥物存在誤解，例如認定所有精神科藥物都會上癮、致肥、頭腦不靈活、一旦開始藥物治療就必須一生服用等。 馬醫生說：「其實現代醫學昌明，新一代的精神科藥物療效和副作用都改良了不少， 大部分求助者就算服藥期間，仍可如常生活。」馬醫生建議求助者可把藥物期望告訴醫生，共同相議。醫生會為求助者「度身訂造」出最合適的治療方案，以達致最佳效果，讓求助者重拾健康和快樂。