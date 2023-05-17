【健康解碼】怎樣才算睡得足夠？良好睡眠法寶你要知！

只要每天睡夠8小時，就等於有優質睡眠？有醫生指，要評估睡眠質素是否理想，除了睡眠時間外，應同時考慮睡眠的持續性及是否有充足的深層睡眠。睡夠8小時，亦不等於「瞓得好」。如果長期睡眠不足或睡眠質素欠佳，會引致多種疾病，影響日常生活。市民應該檢視生活習慣，作出改變，從根本解決失眠問題。

睡眠時間長不等於夠瞓

研究指出，成年人每天需要約6-8小時睡眠時間，而兒童需時更長。港怡醫院家庭醫學顧問醫生倪曉暉說：「睡眠質素是充足睡眠的重要一環，如果市民睡足8小時，但在日間仍感到疲倦渴睡，難以應付日常生活，可能反映晚間睡眠質素欠佳，或與深層睡眠時間不足有關。」

倪醫生續解釋，深層睡眠即在整個睡眠過程中，睡得最深最沉的時候，這時候我們身體主要機能如心跳、呼吸及腦部運作放慢，全身肌肉放鬆，讓身體得到充分休息，深層睡眠須佔人體睡眠時間約20-25%，才能確保睡眠質素。

兒童會長不高 大人易出現嚴重疾病

睡眠對兒童尤其重要，「唔夠瞓」會影響兒童成長，處於成長期的兒童需要深層睡眠，讓大腦的腦下垂體分泌生長荷爾蒙，才能正常發育、長高。另外，睡眠不足亦會影響集中力、判斷力、認知能力等，降低學習及工作效率，而且會令人變得焦慮及暴躁，容易出現抑鬱症等情緒疾病。

長期失眠除了影響情緒外，更會導致肥胖及增加其他嚴重疾病的風險，例如高血壓、糖尿病、心血管疾病等。

正確面對失眠

不少飽受失眠困擾的人士，會考慮服用安眠藥幫助入睡，但其實只是治標不治本。倪醫生亦不建議此做法，因為安眠藥的副作用很多，而且會有依賴甚至上癮。如果持續出現失眠，應儘早向醫生尋求協助，否則會影響日常生活及工作，甚至身心健康，牽連甚廣。

倪醫生亦建議市民可使用睡眠日記檢視自己的睡眠效率，包括記錄上床及起床時間、中途甦醒的次數和時間，從而計算總睡眠時間，持續記錄兩星期，方便醫生評估。另外，坊間亦有些電子設備，例如智能手錶或指環可幫助監察睡眠質素及效率。

睡前遠離手機有助入睡

倪醫生亦指出，現今都市人常在床上或睡前使用電子產品，尤其是智能電話。智能電話的螢幕會釋放藍光，抑制人體的褪黑激素，褪黑激素是一種荷爾蒙，由大腦分泌，有效幫助入睡。因此，她建議市民在入睡前30分鐘，儘量避免使用電子產品。另外，市民亦應避免睡前吃太飽及飲用酒精或含咖啡因飲料。酒精會影響睡眠質素，減少深層睡眠的時間。倪醫生提醒，治療失眠有多種方法，各有成效及副作用，如你出現任何有關睡眠的問題，不妨向你的家庭醫生查詢。