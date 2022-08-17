【健康解碼】思覺失調多謬誤 長效針劑防復發

18歲的雯雯（化名）數月前開始自言自語，父母起初以為她只是學業壓力太大，於是幫她請病假在家休息。未幾，父母發現雯雯有幻聽的情況，更認為身邊有人想毒害自己，使她寢食難安、如坐針氈。雯雯父母認為女兒短短數月就判若兩人，事情發展非比尋常，於是遍尋坊間偏方，惜成效不彰。在朋友勸說下，她的父母始決定帶雯雯求診，經診斷後才知悉女兒原來是患上思覺失調。

坊間對思覺失調的認識未算深入，各種誤解有機會令患者延誤診斷及治療。精神科專科何雅莉醫生表示，除了上述的陽性症狀外，患者亦會出現說話缺乏條理、思想混亂及失去動力等情況，嚴重時更可能會有自殘的行為。

新舊藥物的交替

幸好雯雯的情況未算太差，藥物治療於數星期後見效，她亦開始回校上課。不過隨着病情好轉，藥物的副作用亦逐漸浮現，她因此自行停藥並引致復發。經醫生評估後，決定處方副作用較少的新一代藥物，雯雯的情況方漸趨穩定。

不少思覺失調患者會因藥物副作用而對治療有所忌諱，何醫生說︰「傳統抗精神病藥物雖然對陽性症狀有顯著療效，但較常引致肢體動作相關的副作用，例如坐立不安、震顫及肌肉僵硬等，其不適感容易導致患者自行停藥甚至拒絕服藥。」

有見及此，醫學界著手改良並推出新一代抗精神病藥物，希望維持藥效之餘能夠減少副作用的影響，藉此改善患者用藥的依從性。何醫生說，不論傳統藥物還是新一代藥物，他們都主要是透過調節多巴胺的分泌以達至改善病情，而不同之處在於新一代藥物的副作用大多與代謝有關，而且相對輕微。

長效針劑的角色

縱使新一代抗精神病藥物有效治療思覺失調的症狀，副作用亦較傳統藥物少，患者的用藥依從性仍然會受其他因素，如病識感所影響。何醫生指出：「有時候患者甚或至患者家人會認為症狀有所改善就可以停藥，但其實停藥會大大提高復發率，而且有機會令往後的治療更困難。」

現時除了一般口服藥物，亦有長效針劑可供選擇：「透過注射形式用藥，只需每數星期至數個月注射一次，藥效就會於血液中持續並穩定地釋放，對於病識感較差的患者來說，有助病情管理及減低復發，家人亦毋須經常提點患者服藥，有助減少磨擦，紓緩雙方壓力，可謂雙嬴的選擇。」

何醫生寄語，有時候標籤化及社會上的謬誤都是源於不認識，故希望藉此讓更多人能夠認識並了解思覺失調，使患者能夠及早得到適切的診斷及治療，並且能夠早日融入社會。藥物治療是邁向康復的第一步，但長遠亦需要家人以及社會的支持與包容，助他們走出逆境。