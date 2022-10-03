【健康解碼】情緒鈍化失去生活樂趣 多機制抗抑鬱藥助遠離情緒漩渦

部份抑鬱症患者會出現情緒鈍化，意指他們無法感到開心，在思想及行為上失去動力，久而久之減少社交，孤立自己。近年的研究指出，情緒鈍化除了是抑鬱症的徵狀外，亦可能是抗抑鬱藥物的副作用，因此患者接受治療期間必須定期覆診評估藥物成效，有需要時可轉用新型藥物，避免情緒走向深淵。

20多歲的小琳（化名）大學畢業後因求職壓力及身份的轉變，誘發負面情緒及失眠等徵狀，結果確診了抑鬱症。她在服用抗抑鬱藥物後，雖然負面情緒有所改善，但是她發現自己彷佛連開心的感覺也失去了，就連平日最愛的網球也不願參與，因為就算打得再好也沒有樂趣的感覺。醫生評估過她的病情，認為她了無生趣是情緒鈍化所致，於是為她轉用另一藥物，再配合認知行為治療，讓她重拾動力。

所謂情緒鈍化，是指人對外在變化產生的情緒減弱，生活好像被絕緣體包圍一樣，變得麻木及反應減弱。精神科專科汪嘉佑醫生指出，經歷情緒鈍化的患者對任何事情也失去動力，由於欠缺正面情緒的反饋作用，無法感到開心，因而會減少與人接觸及參與活動。

了無動力 與人逐漸疏離

甚麼原因會令人情緒鈍化呢？汪醫生稱，它是抑鬱症其中一種徵狀，亦可以由其他精神科疾病如思覺失調症及柏金遜症所致，原因與腦部化學物質失衡有關。另外，傳統抗抑鬱藥物（例如選擇性血清素再吸收抑制劑）雖然能有效控制抑鬱症狀，但有機會服用一段時間後，產生情緒鈍化的副作用，故此抑鬱症患者在接受治療期間應定期覆診，以評估藥物副作用。

許多抑鬱症患者未必為意情緒鈍化的影響，惟汪醫生指如這種狀況持續，或令抑鬱症的康復較慢，甚至局限生活質素的回復。「情緒有非語言性溝通的功能，同時能維持社交動力，但當一個人做事時失去開心及回饋感覺，不止令工作及生活受到影響，學習能力亦會有所下降。」他補充，如抑鬱症患者接受治療期間出現類似情況，可盡早尋求醫生協助。

多機制藥物 減少情緒鈍化

雖然醫學界未完全了解抑鬱症與情緒鈍化之間的因果關係，但相信單靠血清素作用的藥物未能足以平衡所有神經傳遞物質系統，導致情緒好轉但未能有效提升動力及樂趣感。汪醫生說，現時有些新一代多機制抗抑鬱藥物（Multi-modal）經臨床證實可減少情緒鈍化的程度，為患者處方藥物時，會視乎其需要及病情嚴重性，因應不同階段用藥以緩解相關徵狀。

除了藥物治療，汪醫生鼓勵患者接受認知行為治療對抗逆境︰「這類治療有助患者理解自己的想法、情緒和行為之間的關係，從而改善有關的症狀，長遠幫助他們正面看待情緒問題。」他又建議患者，保持有規律的作息，並可參與一些音樂與視覺藝術的活動，讓情緒更易被感受及表達。

汪醫生提醒，治療抑鬱症有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，並按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。