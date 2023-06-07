【健康解碼】抑鬱症「加強治療」助走出陰霾

面對人生巨變（Major life events），例如失戀、喪偶或喪親等打擊時，大家普遍都會經歷「哀傷的五個階段」（包括否認、憤怒、討價還價、抑鬱及接受）後，才能平復下來過正常生活。各人走出哀傷的步伐不同，有些人可能會一蹶不振，長期困在「抑鬱」中，以致影響了工作甚至生活。精神科專科醫生楊禹行指出，醫生會視乎病情進展，考慮處方合適的抗抑鬱藥物，再配合非藥物治療，改善症狀，協助患者重拾生活。

抑鬱豈止是情緒低落？

楊醫生指出，遺傳因素會增加抑鬱症的發病風險，但大部份患者都在遇到人生巨變後而誘發抑鬱症。一般人以為抑鬱症只是情緒低落及生活缺乏動力，事實上患者間歇會出現「忟憎」 或焦慮等的情緒，亦可能同時出現其他生理症狀，如因食慾問題而致體重增減、睡眠及腸胃問題等。

抑鬱症並不單純然是主觀的心理情緒問題，生理上的解釋可能是源於多種腦部神經傳遞物質失調所致，如多巴胺、血清素及去甲腎上腺素。適當的藥物治療可以平衡腦部神經傳遞物質，有效治療抑鬱症。

身心治療雙管齊下 長短線管理情緒

作為一線治療的抗抑鬱藥，一般需要2至4星期見效。常見的副作用如疲倦和腸胃不適等，會於用藥1星期後慢慢減退。楊醫生指出，假如抑鬱症狀未有改善，醫生會考慮加強劑量、轉藥或處方抗精神病藥作「加強治療」，一般療程為期6至9個月。之後視乎情況，醫生會按步減藥或停藥，患者無需擔心會對藥物造成倚賴而抗拒服藥。

常言道：心病還須心藥醫。治療抑鬱症除了藥物治療之外，亦可配合各種心理治療。例如，常用的認知行為治療 (Cognitive Behavioral Therapy, CBT) 透過改變患者的思想模式，繼而改變情緒及行為。另外，多做運動及調理作息也有效加快治愈。

給患者希望 與他同行走出陰霾

正視精神健康出現問題，病向淺中醫，接受治療是患者走出陰霾的鎖匙。踏出第一步需要無比的勇氣，走下去則需要長久的堅持，兩者同樣重要。楊醫生謂：「抑鬱症會令一個人猶如戴上一副『灰色眼鏡』，使他覺得生活失去色彩且乏味，對人生失去希望。我們希望利用專業知識與患者同行，陪伴他們渡過這些人生必經的階段，引導他走出陰霾，重回人生正軌。而作為患者的家人、朋友和同事如能對患者多加理解體諒和包容，那麼，患者能戰勝抑鬱症的機會就大大增加了。」

*備注︰楊禹行醫生提醒以上內容僅供參考。治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。