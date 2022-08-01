【健康解碼】生物標記檢測偵查病理 膽管癌標靶治療燃生機

膽管癌屬於罕見癌症，2019年的膽囊及肝外膽管癌的個案佔整體癌症新症個案的1.4%。膽管癌可按發病位置分為肝內及肝外膽管癌。乙型及丙型肝炎帶菌者、膽管發炎、感染肝吸蟲的人士有較高的患癌風險。診斷膽管癌的檢查主要包括抽血、膽管造影及組織活檢等。

罕見癌症診斷棘手

內科腫瘤科專科醫生李慧中表示，診斷膽管癌的過程困難重重。其一，膽管癌的診斷過程漫長，容易錯失最佳治療時機。另外，腫瘤的位置大多不利於抽取組織，患者一般需要反覆進行內窺鏡才能抽取少量組織作病理化驗。若然患者膽管閉塞且伴隨感染，治療難度亦隨之增加—因為感染期間無法進行抗癌治療，延遲患者開展治療的時間。

生物標記檢測助精準用藥

雖然生物標記檢測尚未於本港普及，李醫生仍建議確診患者進行生物標記檢測，以了解癌細胞是否帶有IDH1基因變異、FGFR2基因融合與重排及微衛星不穩定性（MSI）等特性。生物標記檢測有助了解腫瘤基因組合，協助醫生為患者配對適合的標靶藥物，以達到較理想的療效。

標靶藥延長存活期

手術的患者則難以康復。在藥物治療方面，過去膽管癌患者僅有化療一個選項，但化療療效不持久，且副作用大，故治療效果未如理想。

幸而近年藥物研發進展快速，現時已有針對FGFR2基因融合與重排的標靶藥物—培美替尼。培美替尼早於2020年獲美國食品藥物管理局認可，用於曾接受治療、不可切除的晚期或轉移性膽管癌。2022年1月正式獲准在香港地區使用。

據李醫生分享，以往膽管癌患者的存活期較短，但隨著標靶治療的出現，現在已有少數病人因為得到適當的治療而存活得更久。臨床研究結果顯示，對於曾接受治療、不可切除的晚期或轉移性膽管癌使用化療，患者的中位存活期為6至7個月，如帶有FGFR2基因融合與重排的患者使用標靶治療，中位存活期則長達17.5個月，有效改善存活期。標靶治療的效果在癌症控制及副作用兩方面都較化療優勝。李醫生亦相信未來會有更多針對特定基因變異的標靶藥物面世，造福患者。