【健康解碼】粉瘤可增細菌感染機會 手術切除囊腫可達根治效果

粉瘤是常見的皮膚問題，不止影響外觀，凸出部份更有可能受壓破裂而流血，增加感染風險。有皮膚科專科醫生指出，粉瘤被細菌感染後可致紅腫含膿，建議患者必要時接受手術治療，一併清除表皮細胞及囊腫，以達到根治效果。

50歲的張先生（化名）兩個月前撞傷了頭頂位置，以為有點腫脹及瘀傷是很平常，未有加以治理。怎料日復日，他發現患處腫脹愈來愈明顯，而且沒有頭髮生長，禿了一塊，他擔心是「鬼剃頭」下決定求診。檢查發現，受傷位置生長了一粒數厘米大的粉瘤，幸沒有危險性，醫生替他切除整個囊腫後，問題得到解決，該處也重新長出頭髮。

毛囊閉塞 角質蛋白積聚

皮膚科專科陳湧醫生表示，人的表皮細胞會分泌角質蛋白，當我們的皮膚受到輕微創傷或毛囊閉塞，這些角質蛋白不能排出體外，便會堵塞於皮膚內部，久而久之，表皮細胞會包裹著這些囊腫而在皮膚表面隆起，「就好似一個膠袋裝著污穢物」，在皮膚任何地方也可以出現，例如頭部、臉部及頸部等。

不過，很多人像個案中的張先生一樣，不懂分辨何謂粉瘤及其他皮膚病。陳醫生指出，粉瘤與粉刺、瘜肉均是常見的皮膚問題，在外觀上卻有很大分別：「粉瘤體積數毫米至幾厘米不等，凸出部分呈圓形狀，表皮相對光滑，受感染時會變紅，中間部份腫脹位置則會有黑色粒點，正是原本皮膚受傷或毛囊閉塞的位置。」

相對而言，粉刺雖然同樣是毛囊閉塞，但較常出現於油脂分泌旺盛的位置，外觀似火山洞；而瘜肉則是皮膚增生，較常見於頸部、腋下及大腿內側，形態似條狀物體凸出，而且數量可以很多。陳醫生說，大部份粉瘤也不會帶來太大的健康風險，除非它體積較大，壓著身體帶來不適或曾被感染，便應及早處理，否則感染可以令皮膚紅腫含膿。

手術治療 切走表皮細胞

手術是治療粉瘤的方法之一，需在皮膚表皮開一個小孔，把囊腫及表皮細胞完全切除。陳醫生指出，這種方法能將「膠袋連污穢物」一併取走，復發風險較低，術後患者必須保持表皮乾淨，減低傷口感染風險。而二氧化碳激光治療則利用同樣原理，改以激光在表皮位置開口消除囊腫，創傷性較低。

此外，部份患者可能會選擇以抽針方式，抽取囊腫內的分泌物以控制病情，惟陳醫生指此舉並沒有真正處理到表皮問題，復發機會較高，而且可能需要併合注射低劑量類固醇，才能使其萎縮及消退病徵。

陳醫生提醒：治療粉瘤有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，並按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。