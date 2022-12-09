【健康解碼】糖尿病患者宜注意心衰竭症狀

糖尿病與心臟病有如「孖兄弟」，若未有妥善控制糖尿病，就容易併發心臟病，其中心臟衰竭就是常見的心臟病之一，患者需要提高警覺。一旦發現有氣促、易疲累、頭暈、腳腫等典型心臟衰竭症狀，就應盡快求醫。不過，有時患者可能連患有糖尿病也不知道，防不勝防。因此，有專科醫生建議，20歲後應至少接受一次身體檢查，評估身體狀況與風險。

50多歲的玲姐（化名）一直自知患有高血壓，半年前因氣促求醫，結果卻發現糖化血紅素（HbA1c）高達9%，確診糖尿病，繼而安排心臟超聲波檢查，最終找出氣促原因是因為糖尿病併發心臟衰竭所致。心臟科專科梁世宙醫生形容，玲姐的症狀是典型心臟衰竭症狀，「初期心臟衰竭未必有任何症狀 ; 當病情持續發展，會出現氣促、腳腫、頭暈、易累等症狀 ; 若病情惡化，連安坐時也會氣促，患者亦容易因此需要入院接受治療 ; 如病情一直未能受控，反復入院亦非罕見，更嚴重者可導致死亡。」

糖尿病患者易併發心臟衰竭

梁醫生指，糖尿病患者本身已較一般人有更高機會患上心血管疾病，主要是因為高血糖容易增加粥狀動脈硬化的風險並導致血管收窄，繼而患上冠心病，令心臟肌肉受損；與此同時，長期高血糖亦會直接損害心肌，兩者皆可導致心臟衰竭，死亡風險亦較非糖尿病患者高4至8倍。

因此，梁醫生強調健康的生活習慣對患者非常重要，「首要當然是控制飲食，減少碳水化合物攝取量（例如澱粉類食物、『糖』類食物等），維持三低一高的飲食方式，當中地中海飲食法是較理想的飲食方式，患者不妨參考。改善飲食之餘，適量運動對控制體重也同樣重要。」

不過，若改善生活習慣不足以控制病情，一旦糖尿病患者患上心臟衰竭，醫生就需依從患者情況處方藥物治療，梁醫生表示，目前主要有血管緊張素轉化酶抑制劑（ACEI）/血管緊張素受體抑制劑（ARB）、血管緊張素受體-腦啡肽酶抑制劑（ARNI）、β受體阻滯劑（Beta-Blocker）、醛固酮受體阻斷劑（MRA）等可以選擇，不過多數藥物主要針對治療收縮功能障礙的心臟衰竭患者。

SGLT2抑制劑一藥三用

SGLT2抑制劑則獲研究證實，不論對收縮功能還是舒張功能障礙的心臟衰竭患者均有療效，而且此藥物的研發原意是幫助糖尿病患者降低血糖，療效亦相當顯著，加上能有助減低心臟衰竭患者的入院及死亡風險、降低腎功能衰退，一藥多用，故國際指引均建議尤其適用於糖尿病患者。當然，每位患者的病情不一，其適用的治療與副作用亦有不同，故確切的治療策略仍需待醫生評估後才能作準。

不知自己患糖尿病的玲姐最後被醫生確診為舒張功能障礙的心臟衰竭，醫生後來為她處方二甲雙胍、SGLT2抑制劑及ACEI藥物控制糖尿病及心臟衰竭，數日後症狀已逐漸減退，配合適當運動與飲食，玲姐的病情至今控制理想。梁醫生最後提醒，20歲後應安排至少一次基本身體檢查，若有上述相關症狀，亦應考慮接受心臟檢查，通過定期檢查才能及時找出病症，及早對症下藥。