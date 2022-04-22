【健康解碼】藥物配合行為治療 助ADHD學童在家上學

持續的新冠疫情，令學習方式一變再變，如常見的網上視像教學，雖然令大部份學生能夠「停學不停課」，但對於患專注力不足及過度活躍症（ADHD） 的學童來說，要集中精神接受網上教學，殊不容易。近來最常接到的求助個案均與此有關：不少ADHD學童難以長期坐在電腦前，就算坐穩位置亦難以專心，部份個案更因此令成績倒退，又或因課堂問題加劇磨擦，令家長苦惱不已。

為長期作戰做足準備

面對這樣難題，尤其疫情一直反覆無常，家長必須有長期作戰的心理準備，故此建議作多方應對，其一是要維持原有治療，盡量讓ADHD子女的生活重回正軌，切勿因子女不用上學，就以為可減少甚至停止服藥，又或將子女完全「收藏」在家不外出，連覆診也不出席，這樣不只影響病情，根據最新一項研究發現，當ADHD子女缺乏藥物治療時，可能難以遵循各種抗疫措施，感染新冠病毒的風險也有機會相對提升！

藥物治療更加專心

要避免以上情況，ADHD學童可透過藥物治療改善病情，現時治療ADHD的常用藥物可分為短、中、長效，藥力分別持續4、8及12小時，主診醫生會按病情需要處方合適藥物。一般而言，ADHD學童在服藥後都會比較專心，往往更易掌握家長要求，並可以長時間坐下來接受網上視像教學，又或自動自覺完成功課，連成績都可有助提升。

行為治療重建生活

除此之外，家長亦可因應ADHD學童情況，調整生活規劃作行為治療，例如共同訂立用餐、學習、玩樂及休息的時間表，讓他們跟隨及實行。同時可一起訂定目標，如ADHD學童能夠按時完成功課，又或乖乖完成課堂等，就可以得到獎勵，鼓勵他們逐步遵行並持之以恆，同時建立自信。另外，ADHD學童特別需要運動「放電」，然而疫情下難以外出，亦同樣令家長頭痛。其實即使在家，亦可以進行簡單運動，例如拉筋、跳繩等。現時網上有不少資源與平台，都提供居家運動的相關知識與建議，家長不妨參考一二；而一些相對較靜態的活動如烹飪、勞作、繪畫等，不只能提升ADHD學童的耐性，亦可改善親子關係，可說一舉多得。