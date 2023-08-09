【健康解碼】「被抑鬱症耽誤」的躁鬱症 長效針劑助防復發 減腦部損害

假如你發現身邊患有抑鬱症的家人或朋友，短時間內性情180度改變，忽然豁然開朗，充滿能量，甚至乎講唔停又衝動的話，那他就有可能是「被抑鬱病徵耽誤」的躁狂抑鬱症（躁鬱症）患者。由於躁鬱症病情複雜而反覆，患者往往會出現長時期的抑鬱症狀，容易和抑鬱、焦慮等情緒病混淆，故容易會延誤診斷，以致病情復發而不自知，令診治充滿挑戰性。近年推出的長效針劑，可以有效減低復發風險，協助患者穩定及管理病情。

28歲的林小姐（化名）從外地回流香港，從事金融業，工作模式高壓且日夜顛倒，起初因出現抑鬱症狀求診並獲處方抗抑鬱藥。怎料不久後，她情緒反彈，變得精力旺盛，收工之後仍然瘋狂健身，又不斷有新想法，甚至出現妄想。林小姐的男友連忙帶她覆診，獲醫生告知「忽然亢奮」原來是躁狂期的症狀，並確診林小姐患上躁鬱症。

精神科專科李靖國醫生解釋，躁鬱症患者會出現躁狂及抑鬱兩種極端情緒：「抑鬱狀態時，其症狀與抑鬱症大同小異。但當進入躁狂期，就像谷底大反彈，情緒高漲亢奮外，亦覺精力充沛滿腦子計劃，容易作出衝動決定，例如辭職以至巨額投資等。」

平均延誤五年才獲確診

香港精神健康動力基金會早前的焦點小組調查發現，本港患者一般需時長達5年，始獲確診躁鬱症，其情況與外國研究結果吻合，而且近六成受訪市民不太認識躁鬱症。

大眾對躁鬱症認知較少，或有機會引致延誤求醫。李醫生指，「躁鬱症二型的躁狂症狀較輕微，為期亦較短。當這類病人由抑鬱踏入輕躁期時，會誤以為回復原本狀態，而不會向醫生求診，延誤了確診時機。」

因抑鬱期佔患病過程的大多數時間，患者尚未出現躁狂症狀前，就無法診斷為躁鬱症，而且抑鬱症並不一定會演變成躁鬱症。李醫生指診症時，應透過詳細問診，了解患者過往曾否出現懷疑躁狂期的症狀，有助更準確斷症。

復發損腦部 應及早斷症 預防復發

李醫生指出，延誤確診對病人影響深遠：「躁鬱症每復發一次，其頻密及嚴重程度會比之前更多，對腦部造成損害。」躁鬱症發作或會引致衝動行為，可致金錢損失，甚至惹上官非或生命危險，為患者及其親人的生活、工作和人際關係帶來不可言喻的影響，因此及早斷症及預防復發尤為重要。

治療躁鬱症時，醫生會按病況處方新一代抗精神病藥物、鋰鹽、抗抑鬱藥、鎮靜劑、安眠藥等，去穩定病人情緒。然而，由於躁鬱症病情複雜，病人可能需要服用多於一種藥物，容易漏服之餘，亦有不少患者會自行停藥，大大增加復發風險。

「不少躁鬱症患者的工作與學習能力不俗，遇上家人不時提醒服藥，病人可能覺得煩厭，繼而增加磨擦，影響家庭和睦。有時患者亦可能覺得每次提醒服藥，就如被不停提及患病，心裏很不好受。」李醫生說。

長效針劑 減磨擦 助穩定病情

近年面世的長效針劑，其成份與口服藥物相同，只需每月注射一次，藥物便能在體內持續發揮效果，確保腦部有足夠藥物，維持病情穩定，預防復發。李醫生指，長效針劑適合病情穩定，且不想每天服藥的病人，可以避免漏服或在學習或工作場所服藥的尷尬。

上文提及的林小姐，屢屢在男友提醒下才服藥，雙方磨擦漸增。有見林小姐的病情穩定，醫生在6星期後的覆診中，建議轉用長效針劑。林小姐接受長效針劑治療之後，男友無須「譖氣」提醒她服藥，雙方關係得以緩和，她亦如常上班生活。

李醫生提醒，躁鬱症治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。