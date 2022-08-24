【健康解碼】記憶力專注力下降與負面情緒有關？抑鬱症損執行能力

許多人以為抑鬱症只會使人情緒低落及失眠，原來這種精神科疾病也會令患者的執行能力下降，以致工作表現下滑。有醫生指出，由於腦部的神經傳導物質失調，影響到人的記憶能力及專注能力，如果打工仔遇到這種情況持續兩星期以上，徵狀仍未消退，便應及早求診，透過新一代多機制抗抑鬱藥物，有助讓情緒及執行能力回復，重拾朝氣。

任職教師的阿珊（化名）復課後的工作量可謂排山倒海，儘管她富責任感，不輕易犯錯，無奈有次犯下了小錯誤，她非常自責，自此陷入情緒深淵。她回想道，那時她的情緒極度低落，只是傳送一個電郵也要花很長時間反覆審閱，而且無法像以往般當機立斷，記性也越來越差，工作似是充滿挫折。但她從來沒有想過，自己原來患上了抑鬱症，病情使她的執行能力下降，直至接受治療後情況才有好轉。

負面情緒持續 宜求診

失眠、胃口下降及了無動力是抑鬱症的典型徵狀，較少人會留意到這種精神科疾病會損害患者的執行能力。精神科專科陳慧端醫生指出，抑鬱症的成因複雜，其中一個因素是由於腦部的神經傳導物質受到影響，導致記憶能力及專注能力下降，加上疲勞及失眠使生理機能變差，患者更難集中精神。她形容，如果情況持續，患者可能越做越錯，變得內疚及自責，猶如墮入惡性循環，嚴重時更可能有自殺念頭。

不過，記憶、專注及工作能力下降，打工仔時有遇到，如何分辨是情緒病所致呢？陳醫生稱，人總會有時狀態欠佳，但只要休息過後、某些特定壓力源消失，精神便會回復過來︰「然而抑鬱症的負面情緒是持續性，並非一時三刻，如果情況沒有改善，對事物失去興趣便應及早求醫。」

多機制藥物 平衡腦傳導物質

陳醫生說，治療抑鬱症需要藥物及心理治療相輔相成，而在處方藥物時必須因應患者實際病情，例如部份人失眠或食慾不振，若能及早處理，記憶力及集中力也會有所改善。她補充，一線藥物能調節腦內傳導物質紓緩徵狀，近年有多機制抗抑鬱藥物（Multi-modal）能針對多重機制調節情緒，改善患者的執行能力。她又提到，血清素類藥物起效時間大約要數星期，患者應保持耐性，如果期間出現副作用，必須在覆診時如實告訴醫生。

陳醫生勸喻患者，必須緩和生活步伐，慢下來使壓力消除。「盡可能把事情分緩急輕重，毋須過份擔心將來發生的事情。如果工作太忙，嘗試做些視覺提示，有助減低憂慮，甚至是將日常大事變成小任務，不但能紓緩壓力，也可藉此增加滿足感。」她補充，日常生活中不妨訂下有規律的時間表，調整作息習慣，以盡早讓生活重上正軌。