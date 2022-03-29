【健康解碼】醫病同時醫心 透過藝術助乳癌病人變換心情

很多人覺得藝術很深奧，不懂當中奧秘，但是對於臨床腫瘤科專科潘智文醫生來說，她認為藝術可以好深，亦可以好簡單。「我自己對藝術、畫畫、收藏都非常有興趣，亦因為醫生這個身份，我欣賞藝術時又有一個特別的角度。我會想像一下我的病人有沒有機會透過藝術去變換心情呢？我們經常說，醫生不單止要醫病，也要醫到病人的心。」

大眾對癌症的看法跟對其他病症很不一樣，會覺得特別可怕。潘智文醫生亦承認，抗癌真是一場持久戰，患者要面對很多不同的治療，而且很多時候治療是經年累月，身體、工作、家庭都會受到影響，隨之而來的是患者情緒亦大受影響。潘醫生記得有一位病人，在接受化療前數天開始已非常緊張，多天無眠，甚至打針前已開始出現嘔吐，證實了身心相連，情緒受困的確會令身體出現不同徵狀。

「你有沒有聽過藝術治療？藝術治療是一個輔導病人的工具、形式，其實有沒有天份、能力等，是完全不重要，重點是透過藝術表達自己很難說出口的情緒，最適合一些不擅於用言語表達自己或者經常將自己情緒收藏起來的病人。診症時，醫生經常會問病人『你最近心情如何？』，病人大多會說『可以啊，沒有大問題。』然而，當我們讓病人用畫畫表達自己的心情時，他們往往都會流露一些負面以及不安的情緒，換言之，很多時候他們的感受要透過藝術才能表達得到。」潘智文醫生細心地解釋著。

其實醫生一方面要打開病人的心窗，另一方面亦要不斷提醒患者，近年癌症治療進步許多。潘醫生指，以香港最多女性患的荷爾蒙受體陽性乳癌為例，當中有差不多四成人有可能出現PIK3CA基因變異，相較沒有這個基因突變的個案，一般會比較棘手以及總生存期也會較短，但近年醫學界對PIK3CA基因變異認識多了，已經研發到針對性的標靶藥物，即使是第四期患者都可以延長到她們的無惡化存活期，又或出現副作用，都可以透過不同方法處理得到，令不少病人生活大致回復正常，甚至可以如常照顧小朋友、工作、運動。

潘智文醫生強調，癌症治療是否光明或黑暗，取決於患者的看法，「只要她們的心態正面，願意付出耐性，是絕對有機會行出一條煥然一新、風景美麗的道路。」

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