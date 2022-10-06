【健康解碼】「關心您的心」與你控醇工作坊 夜燈表心意控醇防「心事」

高膽固醇可能無聲無息，卻是冠心病、中風等多種致命疾病的元凶！為了讓市民深入了解和及早提防這個無徵狀殺手，「關心您的心」早前舉辦「與你控醇工作坊」，請來翁思宇醫生及林景欣醫生講解高膽固醇問題及分享控醇妙法，一眾參加者同日接受膽固醇檢查及製作小夜燈，一同點亮心臟健康。

高膽固醇易有「心事」

心臟科專科醫生翁思宇醫生表示，心臟病是本港第三大致命疾病，而心臟病的主要成因，則是「壞」膽固醇過高。

「壞」膽固醇會在血管壁沉積並形成斑塊，令冠狀動脈慢慢收窄，血液無法者正常通過，心臟於是得不到足夠的氧氣和養分，引起心絞痛，一旦斑塊破裂、血栓形成，血管隨時完全阻塞，引起心臟病發，患者性命岌岌可危。由此可見，控制膽固醇水平對預防「心事」至為關鍵。