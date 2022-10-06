【健康解碼】「關心您的心」與你控醇工作坊 夜燈表心意控醇防「心事」

高膽固醇可能無聲無息，卻是冠心病、中風等多種致命疾病的元凶！為了讓市民深入了解和及早提防這個無徵狀殺手，「關心您的心」早前舉辦「與你控醇工作坊」，請來翁思宇醫生及林景欣醫生講解高膽固醇問題及分享控醇妙法，一眾參加者同日接受膽固醇檢查及製作小夜燈，一同點亮心臟健康。
高膽固醇易有「心事」
心臟科專科醫生翁思宇醫生表示，心臟病是本港第三大致命疾病，而心臟病的主要成因，則是「壞」膽固醇過高。
「壞」膽固醇會在血管壁沉積並形成斑塊，令冠狀動脈慢慢收窄，血液無法者正常通過，心臟於是得不到足夠的氧氣和養分，引起心絞痛，一旦斑塊破裂、血栓形成，血管隨時完全阻塞，引起心臟病發，患者性命岌岌可危。由此可見，控制膽固醇水平對預防「心事」至為關鍵。
生活、藥物互相配合
內分泌及糖尿科醫生林景欣醫生則講解日常生活控醇之法。飲食方面，少吃高膽固醇、高糖分、高脂肪及含反式脂肪食物，多吃新鮮蔬果、全穀物等；運動方面，應每週至少進行150分鐘中等強度運動；市民亦要保持適當體重和腰圍，戒除煙酒等不良習慣。
有參與者問及，單靠改善生活是否足以控醇？林醫生解釋，部分患者即使十分「聽話」，膽固醇仍然超標，因而需要藥物輔助。現時香港常用降膽固醇藥物分為三類一一口服他汀類藥物、口服膽固醇吸收抑制劑，以及針劑PCSK9抑制劑，當中他汀類屬一線治療，如患者用後仍未達標，或可能加上後兩類藥物。
製作夜燈 提醒護心
活動當天，除了有專家講解膽固醇之外，參與者亦即場檢驗血脂和空腹血糖，以助他們及早發現潛在問題，並加以處理。講座後，他們在導師指導下製作小夜燈，在壓克力板上刻畫心形圖案，希望小夜燈可提醒他們留意心臟健康，謹記醫生分享的控醇貼士。
「關心您的心」為非牟利慈善團體，由一群心臟病患者及家屬創立，旨在透過會友間互助互勉之精神，讓心臟病病友積極面對心臟病，並致力為病友及市民大眾提供全面心臟健康及復康服務。
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