【健康解碼】難治仍有法可治 抗精神病藥 助改善頑治抑鬱症

情緒生病了，儘管徵狀未必如生理疾病般明顯，但治療上有時候反而更為棘手。研究數據指出，約三分之一抑鬱症個案屬於頑治抑鬱症，患者即使接受充足的抗抑鬱藥治療，病情仍未見好轉。精神科專科醫生指出，此類患者可考慮加入抗精神病藥物治療，以改善症狀和生活質素。

症狀嚴重 生活質素欠佳

精神科專科醫生黃啟初醫生解釋，頑治抑鬱症是指患者已嘗試兩種抗抑鬱藥物，每種藥物達到合適劑量，並已使用六至八週，但症狀未見明顯改善，病情緩解未如理想，患者仍未能回復正常生活。此外，精神科醫生須準確診斷病情，例如先排除其他情緒問題和生理疾病，亦須確保患者已按照指示用藥。

現年30多歲的馬先生（化名）是一家公司的管理人員，健康大致良好。大約一年前，他因為親人離世而大受打擊。起初，他以為傷感會隨著時日漸退，但過了數個月，情緒仍然持續低落，甚至失眠，白天則無心工作，也對身邊事物失去期待與興趣。

馬先生心知不妙，遂向精神科醫生求醫。醫生先後為他處方多種抗抑鬱藥，配合認知行為治療，此後他完全跟從指示接受治療，惟他的情緒及失眠一直未見好轉，令他更感無助。他所面對的，正是頑治抑鬱症。

抗精神病藥物 雙機制助抗抑鬱

黃醫生表示，像馬先生這類的個案可以考慮加入抗精神病藥物作為輔助。聽到「抗精神病藥」，市民難免有所疑惑，為何這種藥物可用於抑鬱症呢？

事實上，抗精神病藥不只用於治療思覺失調等重性精神病，也常用於其他精神科疾病，包括抑鬱症、自閉症和認知障礙症等等。此類藥物可針對多巴胺及血清素受體等發揮作用，達致鎮靜、助眠、改善情緒等效果。

談及抗精神病藥的副作用，黃醫生則謂毋須過分擔憂。現時，精神科醫生通常會處方第二代藥物，安全性比第一代藥物理想。使用第一代抗精神病藥時，醫護人員較為擔心會引起抗精神病藥惡性綜合症（Neuroleptic Malignant Syndrome, NMS），令患者神智不清、肌肉僵硬、心跳及血壓失控等，幸而第二代藥物引起NMS的風險甚低，常見副作用包括便秘、疲倦等，對生活影響相對輕微。

多管齊下 回復正常生活

說回馬先生的個案，醫生了解他的情況後，為他處方抗精神病藥。他用藥後，失眠問題大為改善，日間精神也有進步，能夠應付原來的工作，讓他從職場中重拾信心。除此之外，他仍繼續接受抗抑鬱藥及心理治療，有望在多種治療下能夠令馬先生逐漸回復正常生活。

黃啟初醫生提醒，以上內容僅供參考，抑鬱症治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、精神及身體承擔能力等，選擇最適合的治療方案。