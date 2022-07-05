【健康解碼】頭皮型銀屑病宜長效藥物應對 頻轉藥減療效 增抗藥性風險

頭皮痕癢、頭皮屑灑滿肩膀，第一時間必會聯想到是頭皮健康問題，奈何即使轉換洗頭水，甚或是接受頭皮護理療程，也無法趕走皮屑。有醫生指出，假如這些皮屑較大及呈銀白色，且出現界線分明的紅疹，就有可能是頭皮型銀屑病。由於這種免疫系統疾病是無法根治，建議透過長效藥物治療，並要避免經常轉藥，以免出現抗藥性而令治療更見困難。

38歲的李小姐（化名）早於2年前已有頭痕及頭皮屑掉落問題，就連髮線及耳背位置也有甩皮情況，一到冬天皮屑更如雪落。起初她以為是頭皮發炎，試過坊間多款含消炎成份的洗頭水及藥膏也無法根治，她尷尬得外出時用衣物遮蓋髮線，亦不敢穿著深色衫。飽受困擾的她最終求助於皮膚科專科，始診斷為銀屑病，對症下藥之下病情終於受控。

頭皮型銀屑病︰紅疹分明 皮屑銀白

皮膚科專科黎亦翹醫生表示，頭皮發炎的成因眾多，有機會是濕疹、脂溢性皮炎或銀屑病，部份患者未必能清楚分辨，甚至以為是頭皮健康問題而經常轉換洗頭水或使用護髮產品，最終延誤了病情。他指出，濕疹會令皮膚發紅和痕癢，脂溢性皮炎的油脂分泌則較多，通常會影響鼻旁兩邊位置，銀屑病的紅疹則界線分明，皮屑相對較大並呈銀白色。

不少人或以為銀屑病只影響臉部或手部皮膚，其實這種免疫系統疾病也會波及頭皮及髮線。黎醫生稱，部份患者的病徵只會好發於這兩個位置，令人容易混淆病情，由於影響到外觀，患者的情緒及自信心也相對較差，即使得到準確診斷，礙於病發部位較難使用外塗藥膏，要接受有效及持續治療更見困難。

IL-23生物製劑 持續控制達5年

隨著生物製劑的應用，為這班銀屑病患者帶來一點曙光。黎醫生指出，生物製劑能瞄準銀屑病的發炎源頭，以白細胞介素23生物製劑（IL-23）為例，它能針對頭皮、指甲及手腳等發病位置，並能達到持續控制效果。有研究指出，大約86.6%患者接受治療5年後，病徵有90%以上改善；60%患者病徵更完全消退。

不過，患者對治療的依從性往往是控制病情的最大考驗。黎醫生稱，銀屑病源於自身免疫系統紊亂，必須透過藥物持續治療︰「可惜部份病人耐性有限，用藥後未有即時療效便會轉用其他藥物，這或會令藥物出現抗藥性而失效，故此建議患者使用安全、長效控制的藥物。」他認為，最重要是與患者充份溝通，始終銀屑病不能根治，需要頗長時間應對，應以長效控制為治療目標。

黎亦翹醫生提醒，以上內容僅供參考，銀屑病的治療方法都有不同的成效、副作用及風險。如有疑問，請向主診醫護人員查詢。