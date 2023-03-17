「嗰度腫起咗」可能係疝氣！遲發現可致命 兩類人要小心

最常見的就是腹股溝疝氣，觸診時可在腹股溝(即鼠蹊部處)摸到一團腫塊，肚子用力時會變大一些，平躺時多半會縮回去。

「醫生，我那邊腫起來啦！」78歲的榮民王老先生至泌尿外科看診時，訴說陰囊附近最近突然出現腫塊，表示「走路就會跑出來，用手揉一揉會覺得比較舒服」，經醫生診斷為「疝氣」。

疝氣發生不分年齡 嬰兒及老年人最常見

臺中榮總嘉義分院泌尿外科主治醫生林佳達指出，「疝氣」俗稱墜腸，是指腹腔內的腸子跑到腹腔外，最常見的就是腹股溝疝氣，觸診時可在腹股溝(即鼠蹊部處)摸到一團腫塊，肚子用力時會變大一些，平躺時多半會縮回去。

林佳達醫生補充，疝氣發生不分年齡，但最常見於嬰兒及老年人，分別有7%及8%的好發率，但嬰兒及長者形成疝氣的原因各有不同，嬰幼兒主要是有先天性的疝氣袋凸出於腹腔外，而老年人形成疝氣的原因，就像是輪胎外胎使用太久磨破了，內胎跟著鼓出來，因此在治療上除須修平內胎(去除疝氣袋)外，還要加強外胎(腹壁補強術)，避免復發。