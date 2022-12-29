「四高」息息相關 糖尿腎病患者宜妥善管理

在本港需要洗腎的患者之中，每十名患者就有五人是因糖尿病所致，反映糖尿病與腎臟健康息息相關。專科醫生提醒，糖尿病患者必須尤其注重腎臟健康，以及其餘「三高」水平，包括高膽固醇、高血壓及高尿酸。一旦確診糖尿腎病，病情便難以逆轉，惟可透過不同藥物控制病情，減慢惡化速度。患者亦應改善生活習慣，配合治療，才能更有效控制病情。

腎病科專科黃煜醫生解釋，當體內血糖過高，血管壁就會受到破壞，由於全身上下均有血管，包括腎臟，以及腎內的大量腎小球，血管會持續受高血糖破壞、硬化，久而久之就會使其功能減退，患者最先會出現微蛋白尿，再發展下去就會形成蛋白尿，患上慢性腎病，就是糖尿腎病。

糖尿腎病難逆轉

若患者在早期出現微蛋白尿的階段發現患病，醫生仍有機會通過適當治療改善病情，但假若腎病已發展一段時間，開始出現功能衰退，醫生就只能減慢病情惡化的速度，無法逆轉。黃醫生指，若腎功能只餘約十分之一，亦即末期腎病，在沒有腎臟替代療法，即洗腎或換腎的情況下，患者的存活率將降得很低，足以致死。

因此，糖尿病患者需要定期接受檢查，包括每三個月檢驗糖化血紅素、每半年檢驗微蛋白尿及腎功能，若已確定有腎功能衰退，更需增加檢查密度。不過，即使檢查發現有蛋白尿或腎功能不全的情況，醫生亦需小心排除其他可能性，因糖尿病患者亦有機會患上其他腎病，由於不同病因導致的腎病有極不同的治療方法，錯誤診斷會引致嚴重的後果，令腎臟受到不可挽回的傷害。

特定藥物有利糖尿腎病控制

黃醫生表示，若確定糖尿病患者患有糖尿腎病，治療的首要目標是降低糖化血紅素至6.5%以下，另需視乎患者的情況，同時好好控制血壓、膽固醇及尿酸，此四高互為影響，必需妥善控制，以好好管理病情。醫生亦會在挑選藥物的時候選擇一些對糖尿腎病較有好處的藥物，例如ACEI或ARB類的血壓藥就對患有高血壓的糖尿腎病患者較有好處。

至於針對血糖控制的降糖藥方面，近年也有新一代藥物SGLT2抑制劑有助降低血糖之餘，亦可減低腎衰退、心血管死亡、因心臟衰竭而入院的風險，有利糖尿腎病的治療和病情控制。若患者病情適合，醫生也會考慮選用，但當然每位患者的病情各有差異，醫生仍需經過詳細評估，才能決定適用的藥物，患者如有疑問，應向主診醫生查詢。

黃醫生直言，依時用藥、定時覆診接受檢查固然重要，但改善生活習慣亦同樣重要，除了老生常談的恆常運動、維持健康的三低一高（低鹽、低糖、低脂及高纖維）的飲食方式外，戒煙亦不可或缺。他特別提醒糖尿腎病患者，如因其他毛病而需向其他醫生求醫，應向醫生表明自己的病情，因部份藥物如消炎止痛藥有機會影響患者病情，醫生需要依從患者情況處方適合的藥物。