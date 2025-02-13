「大腦黃金時間」每日只有2-3小時 掌握大腦時間管理術 踢走腦疲勞

相信上述是普遍打工仔的每日寫照，有研究指出大腦最高效工作的黃金時段只有起床後的2-3小時，效率會比起其他時段完成度更高。而在大腦黃金時間以外的時段，大腦少不免會因為消耗過多能量而進入腦疲勞狀態，令大家出現反應遲鈍、「腦閉塞」等情況。

「每日返到公司精神奕奕，一早就Chur爆自己，結果食完飯之後飲幾多杯回魂啡都冇用，成個腦塞著曬咁，搞到個人行屍走肉，做咩都冇心機淨係想快啲收工！」

腦疲勞｜黃金時間用盡大腦有機會令大腦因消耗過多能量而進入腦疲勞狀態。

然而，大部份工作都要求員工在工作時間9小時內每一刻都維持高度集中的狀態，但事實上當大腦需要長時間處於亢奮活躍，而缺乏休息，就會出現腦疲勞的徵狀，如：記憶力不佳、判斷能力大減、思考及學習力下降、甚至令情緒變得暴躁等。情況就如電腦長期高效運作，自然會容易令電腦程式超出負荷程度，導致電腦經常當機。

可把握此時段進行一些需要創造性的工作或學習，如︰撰寫計劃書等

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大腦因為過去數小時消耗大量的資源和能量，來維持高度集中，因此集中力下降，失誤亦會較多

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建議大家此時段可處理較為簡單的工作，如︰收發簡單的電郵、輸入簡單文件等

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腦疲勞｜拆解「飯氣攻心」成因 全因腦血流作怪

不難發現，在工作時段內專注力最低為午餐後時段，的而且確每當午餐過後，總會遇到睡意來襲，就算多攝取咖啡因不但無補於事，更有可能會導致焦慮和睡眠問題，加劇腦疲勞的問題。之所以會出現「飯氣攻心」的現象是因為進食後會令胃部及腸道擴張，增加血液循環到腸道的需求，引致大量血液流向胃部及腸道，導致腦部缺氧。

與此同時，如果在午餐時段進食大量含蛋白質及高鈉的食物，都有機會令身體動用更多能量去消耗和吸取營養，令人越感疲勞。