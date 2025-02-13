「大腦黃金時間」每日只有2-3小時 掌握大腦時間管理術 踢走腦疲勞

「每日返到公司精神奕奕，一早就Chur爆自己，結果食完飯之後飲幾多杯回魂啡都冇用，成個腦塞著曬咁，搞到個人行屍走肉，做咩都冇心機淨係想快啲收工！」
相信上述是普遍打工仔的每日寫照，有研究指出大腦最高效工作的黃金時段只有起床後的2-3小時，效率會比起其他時段完成度更高。而在大腦黃金時間以外的時段，大腦少不免會因為消耗過多能量而進入腦疲勞狀態，令大家出現反應遲鈍、「腦閉塞」等情況。
然而，大部份工作都要求員工在工作時間9小時內每一刻都維持高度集中的狀態，但事實上當大腦需要長時間處於亢奮活躍，而缺乏休息，就會出現腦疲勞的徵狀，如：記憶力不佳、判斷能力大減、思考及學習力下降、甚至令情緒變得暴躁等。情況就如電腦長期高效運作，自然會容易令電腦程式超出負荷程度，導致電腦經常當機。
腦疲勞｜認清「大腦時間表」按時做事 提高工作效率
要踢走腦疲勞，全日有效提升工作效率，大家就需要認清「大腦時間表」，配合大腦狀態做適合的事︰
|時段
|建議工作事宜
|大腦狀態
|剛起床
|建議大家此時段可處理較為簡單的工作，如︰收發簡單的電郵、輸入簡單文件等
|大腦處於剛起床的狀態，因此睡意仍未消退
|起床後2小時內
|可以開始處理需要高度集中及決策性的工作
|睡意逐漸消失，腦部漸漸進入活躍狀態
|午餐後（約下午1時至3時）
|建議大家午餐後可午睡15至30分鐘，讓大腦快速叉電回復狀態，也可處理簡單文書工作
|大腦因為過去數小時消耗大量的資源和能量，來維持高度集中，因此集中力下降，失誤亦會較多
|下午至晚上
|可把握此時段進行一些需要創造性的工作或學習，如︰撰寫計劃書等
|一天當中睡意最少，頭腦最為清醒及靈活之時間
|就寢前1-2小時
|要令大腦翌日回復最佳狀態最好方法莫過於睡個好覺，建議大家盡量避免接觸電話，因為電話發出的藍光可能會刺激大腦，抑制深度睡眠
|腦部需要休息並且重新組織翌日所需的能量
腦疲勞｜拆解「飯氣攻心」成因 全因腦血流作怪
不難發現，在工作時段內專注力最低為午餐後時段，的而且確每當午餐過後，總會遇到睡意來襲，就算多攝取咖啡因不但無補於事，更有可能會導致焦慮和睡眠問題，加劇腦疲勞的問題。之所以會出現「飯氣攻心」的現象是因為進食後會令胃部及腸道擴張，增加血液循環到腸道的需求，引致大量血液流向胃部及腸道，導致腦部缺氧。
與此同時，如果在午餐時段進食大量含蛋白質及高鈉的食物，都有機會令身體動用更多能量去消耗和吸取營養，令人越感疲勞。
腦疲勞｜延長大腦黃金時間 秘密在於維特健靈「腦精靈」
因此，要擊退腦疲勞、於工作時間內維持腦部靈活，除了選擇升糖指數低的食物、避免「飯氣攻心」問題外，最有效的方法莫過於改善腦部的血液循環，提高腦部血流、血氧量。
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提升記憶力、認知能力、思考能力和反應速度，91%用家認同4週有效增強腦力*，令各位打工仔時刻發揮最佳腦力狀態。
*根據NuanceTree Ltd 2021-2022 年度 “腦精靈 - 記憶配方” 試食調查報告; 44名用家試用28日調查