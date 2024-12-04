「強迫性購物症」三大警號！頻率、購物慾及情緒

強迫性購物症特點是持續性的購物衝動，導致無法克制的購物行為，即使對財務、生活或人際關係造成困擾，也難以停止。

隨著百貨周年慶和黑色星期五的促銷活動席捲而來，許多人沉浸在搶購折扣的快感中，但也有些人因購物行為失控而感到壓力和痛苦。一名30歲的A小姐，過去曾經每季購買同一品牌的20件首飾，導致數十萬元的負債。她在家人支持下接受醫療協助，經過心理治療與藥物治療，如今購物行為已經明顯改善，生活逐漸回到正軌。專家提醒，若無法控制購物慾望，可能是「強迫性購物症」的徵兆，應及早尋求協助。

「強迫性購物症」與壓力、焦慮有關 需心理及藥物治療

「強迫性購物症」此一新興疾病，已經在世界衛生組織最新的國際疾病分類系統ICD-11中列出。強迫性購物症特點是持續性的購物衝動，導致無法克制的購物行為，即使對財務、生活或人際關係造成困擾，也難以停止。這樣的行為通常與壓力、焦慮或情緒煩悶有關，而購物則成為一種短暫的情緒紓解方式，但消費過後往往帶來更多的罪惡感和負擔。

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區心身醫學科醫生蘇璿允指出，強迫性購物症的形成與衝動控制困難及行為成癮有關，類似於賭博成癮或飲食失調。購物過程中的短暫滿足感會強化從慾望到消費的行為模式，讓人陷入反覆的購買循環。此外，研究顯示，購物行為可能與腦中的獎賞系統和情緒調節功能失衡有關，這也是為甚麼購物能暫時讓人感覺愉悅，但最後卻無法停止。

治療強迫性購物症通常需要多方面的合作，包括心理治療(如認知行為治療)來協助病人辨識誘因和建立新的行為模式，以及藥物治療來穩定情緒和控制衝動。在A小姐的治療過程中，醫生結合心理輔導和藥物(如調節情緒的藥物)來控制購物衝動，並慢慢學習規劃個人財務，逐步減少負債。