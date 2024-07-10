「惹蚊體質」真的存在嗎 那種人最吸引蚊子？（附七招驅蚊方法）

夏天到了，戶外活動少不了！然而戶外蚊子多，坊間有傳每個人體質不同，所以有些人特別容易「惹蚊」。究竟「惹蚊體質」是真有其事還是傳聞？郊遊時只是單單噴上驅蚊劑就可以杜絕蚊子的襲擊？

「惹蚊體質」真有其事？ 「惹蚊體質」是指某些人似乎比其他人更容易被蚊子叮咬的體質特徵。如果你是 普遍體溫較高人士

孕婦

普遍大汗人士

剛運動完畢 就很有可能會受蚊子的「青睞」，因為以上人士的體溫都較高，呼出二氧化碳的濃度亦較高。另外，蚊子的本能能夠測出環境中的二氧化碳量，所以牠們會憑二氧化碳量增加而推斷是否有獵物在附近。除了二氧化碳濃度外，坊間亦有體味會更吸引蚊子的說法；然而人體的體味會因應遺傳、飲食習慣、居住地及周圍環境等影響，所以不能作準。



如何「擊退」蚊子？ 一，使用蚊蟲驅避劑 使用含有驅蚊成分（如DEET、Picaridin、IR3535等）的蚊蟲驅避劑，塗抹在暴露的皮膚上。這些驅蚊劑可以有效地驅散蚊子，減少叮咬的機會。請按照產品說明使用並注意使用的頻率和劑量。 二，穿著適當的衣物 穿著長袖衣物、長褲和襪子，尤其在蚊子活動最為活躍的時段外出。選擇輕薄、緊織的衣物，以防止蚊子穿透。此外，可以將衣物噴灑蚊蟲驅避劑，增加防護效果。 三，使用蚊帳或蚊網 在室內或睡眠區域使用蚊帳或蚊網，以隔離蚊子。確保蚊帳或蚊網完整無破損，並使用進一步的防蚊措施，如使用蚊帳燈或蚊香。 四，減少蚊子滋生地 清理和排除周圍環境中的積水，因為蚊子通常在靜水中繁殖。清除花盆、水桶、堵塞的下水道等可能積水的地方，以減少蚊子的繁殖機會。

