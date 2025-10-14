「慢性壓力」恐加速老化 專家教你日常「減壓4招」對抗衰老！

現代人生活節奏快速，難免需要面對來自各方面的壓力，但長期慢性壓力卻可能導致焦慮、高血壓甚至心臟病等健康問題。美國加州大學舊金山分校精神醫學副主任Elissa Epel教授近期於Podcast節目中指出，慢性壓力還會影響細胞健康、加速人體老化過程，但如果能及時調整生活方式，細胞也會做出「正向的回饋」。
慢性壓力如何加速老化？專家說明何謂「端粒」
Epel教授進一步解釋，人體每個細胞內的染色體末端都有一個「保護帽」，也就是被稱為「端粒」(telomeres)的特殊結構。「壓力對這些端粒來說是一種威脅，可能會損害我們的DNA並引發各種健康問題。」她說明，端粒會隨著年齡自然縮短，但當人們經常承受壓力時，端粒的縮短速度就會加快。
根據美國國家人類基因體研究中心(NHGRI)的資料顯示，端粒可幫助維持染色體的穩定性，隨著細胞每次分裂，端粒就會略微縮短。最終端粒會變得非常短，細胞也無法再成功分裂、最後死亡。
專家籲妥善管理壓力 讓細胞修復延緩老化
「因此如果我們持續數年、數十年都沒有好好管理壓力、缺乏適當休息，老化的進程就會加速。」Epel教授表示，就算端粒因慢性壓力而受損，但這種傷害有望得到逆轉。「我們可以給自己一些休息時間，養成有助抗發炎的生活方式，讓細胞有時間得到修復，老化速度就有機會減緩，至少不會讓我們接觸到的各種壓力源『進入』細胞。」
調整飲食和生活習慣 改變心態助緩解壓力
Epel教授也在節目中提供了4種實用的日常減壓方法，透過生活中可長期維持的小改變，幫助民眾緩解壓力，改善端粒健康：
- 飲食調整：目標是減少身體發炎，可增加蔬果和Omega-3脂肪酸攝取攝取量，或直接嘗試採用地中海飲食。同時要對抗「情緒性進食」，每當因為壓力而想要從食物尋求慰藉時，可以先問問自己其實「想要的是甚麼？」
- 重視深度休息：即使只有短短5分鐘，也要每天為自己保留冥想或休息的時間，幫助「重置」繃緊的大腦神經。透過緩慢的深呼吸可幫助提高迷走神經張力，也可以學習瑜伽，讓身心獲得深層的放鬆和修復。
- 改變心態：將壓力視為生活的挑戰、積極面對，給予壓力帶來的生理反應正向肯定，例如心跳加速是身體在為接下來的工作做準備。此外也可以將注意力轉向生活中的喜悅，可以想一下自己每天最期待甚麼，或是多問問身邊人近期有甚麼值得驕傲的事。
- 早點睡覺：確保深度睡眠的時間充足，讓細胞有充足的時間代謝和修復。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】