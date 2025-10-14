「慢性壓力」恐加速老化 專家教你日常「減壓4招」對抗衰老！

現代人生活節奏快速，難免需要面對來自各方面的壓力，但長期慢性壓力卻可能導致焦慮、高血壓甚至心臟病等健康問題。美國加州大學舊金山分校精神醫學副主任Elissa Epel教授近期於Podcast節目中指出，慢性壓力還會影響細胞健康、加速人體老化過程，但如果能及時調整生活方式，細胞也會做出「正向的回饋」。

慢性壓力如何加速老化？專家說明何謂「端粒」

Epel教授進一步解釋，人體每個細胞內的染色體末端都有一個「保護帽」，也就是被稱為「端粒」(telomeres)的特殊結構。「壓力對這些端粒來說是一種威脅，可能會損害我們的DNA並引發各種健康問題。」她說明，端粒會隨著年齡自然縮短，但當人們經常承受壓力時，端粒的縮短速度就會加快。

根據美國國家人類基因體研究中心(NHGRI)的資料顯示，端粒可幫助維持染色體的穩定性，隨著細胞每次分裂，端粒就會略微縮短。最終端粒會變得非常短，細胞也無法再成功分裂、最後死亡。