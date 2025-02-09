「拖延症」不一定與懶惰有關！臨床心理學家授5方法改善拖延問題

拖延症不一定與懶惰、壓力有關，研究顯示它反而是源自於無法調節情緒，特別是負面的情緒。

假期即將結束，但作業還沒寫；學校功課、報告常常拖到最後一刻才想進行，或在工作時往往覺得「時間還夠」而不斷將事情往後延，甚至愈來愈不想處理。你也有這些「拖延症」的情況嗎？

相信許多人也常常陷入拖延的困境，甚至「拖延症末期」一直逃避不想處理該進行的事情，最後決定乾脆直接放棄。臨床心理學家蔡百祥從心理層面說明拖延症的原因，並提供5種解決方案，幫助改善拖延症的問題。