「換骹比冇換更差」可能發生！醫揭術前2關鍵 避免二次翻修

人工關節置換並非愈快開刀愈好， 為了避免「換關節比沒換更糟糕」的窘境發生，術前評估與精準規劃才是治療成功關鍵。

77歲林先生，去年因退化性關節炎接受人工膝關節手術，但術後卻出現膝蓋歪斜、反覆積水、行走困難等症狀，生活大受影響。後來他轉至台中慈濟醫院，接受關節中心骨科趙子鎔醫生診治，經電腦斷層精密評估，發現原手術關節角度偏差，導致軸線錯位。醫療團隊為他進行「人工關節翻修再置換」手術，重新校正角度與受力方向。術後第二天林先生就能下床走路，一個月後已能獨立覆診，突顯接受人工膝關節手術患者，術前精準評估與手術規劃，才是避免治療失敗的關鍵。

趙子鎔醫生指出，對罹患膝蓋退化性關節炎的患者來說，人工膝關節置換並非一勞永逸，外國統計發現，約有一至兩成病人，對治療結果不滿意，其中還有約1%至5%的病人，因角度偏差、骨質問題或受力不均，面臨得再次翻修手術的困境。像林先生這個案例，就正好是因人工關節未與身體重心軸垂直，才會造成術後步態歪斜、反覆發炎。

術前評估＋精準導航 人工關節手術成功關鍵

趙子鎔醫生強調，人工關節置換並非愈快開刀愈好，為了避免「換關節比沒換更糟糕」的窘境發生，術前評估與精準規劃才是治療成功關鍵。他表示，現代關節手術已能利用電腦導航輔助，可在術前模擬骨骼角度與軟組織張力，協助醫生在手術中，更精準完成關節置換，降低手術誤差。

趙子鎔醫生並指出，目前也正推動「膝關節健康促進方案(KHPO)」，以預防觀念與精準醫療並行，協助病人延緩手術時機，若確需開刀，則以最安全的規劃與科技輔助，讓病人「少痛一次、手術不再重來」。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】