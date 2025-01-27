「支原體」感染抗藥性高達六成！「過年做這些事」預防

11歲顏姓女童高燒、咳嗽不歇，從診所轉到醫院確診為支原體感染並引發肺炎，住院治療卻不見改善，家長不解。醫生對此表示，這顯示常規的大環內酯抗生素(阿奇霉素azithromycin)無效，使用替代抗生素才好轉，這類個案愈來愈多，凸顯抗藥性嚴重。
支原體感染 大環內酯抗生素抗藥性達六成
台灣衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉說，女童轉院來之後，住院以常規的大環內酯抗生素治療，但高燒仍未退，住院3天後的左肺X光片反白範圍更大了，顯示抗生素失效，改用替代的去氧羥四環素 (doxycycline)治療才好轉。
馬瑞杉表示，不只是顏姓女童，最近還有很多孩童個案也都有這類抗藥性的情況而住院，兄弟姊妹間相互傳染而一起住院的案例也不少，顯示醫學界憂心的抗生素抗藥性問題愈來愈嚴重，另有資料指出，這類抗生素的抗藥性在台灣已達60%，上升速度快，而替代的抗生素用在兒童必須要更小心，這種過程造成治療的不確定性，不僅增加患病兒童痛苦，也加重家庭和醫療負擔，醫病關係也造成緊張。
「 支原體」非典型細菌 無疫苗預防、透過飛沫傳染
馬瑞杉指出，造成大環內酯抗生素的抗藥性原因，可能是過度診斷支原體肺炎而輕易開立有關，也造成整個大環境的支原體具抗藥性，若能避免過度使用大環內酯抗生素，抗藥性或可逐漸下降。
馬瑞杉說，支原體是一種非典型細菌，目前沒有疫苗可預防，傳染途徑主要為呼吸道飛沫傳染，好發於兒童及年長者，易群聚傳染。支原體和大部分的細菌不同，雖然易造成肺炎，但得病者卻常常精神奕奕，所以常被戲稱為「會走路的肺炎」(Walking pneumonia)。
日本感染人數創10年新高 過年期間應多洗手、戴口罩
馬瑞杉強調，日本支原體感染人數創10年新高，旅遊日本要注意，尤其是接下來的農曆過年期間，群聚機會多，要多加預防，最好是勤洗手、在公共場所佩戴口罩、充足睡眠、均衡飲食。
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