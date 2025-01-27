「支原體」感染抗藥性高達六成！「過年做這些事」預防

11歲顏姓女童高燒、咳嗽不歇，從診所轉到醫院確診為支原體感染並引發肺炎，住院治療卻不見改善，家長不解。醫生對此表示，這顯示常規的大環內酯抗生素(阿奇霉素azithromycin)無效，使用替代抗生素才好轉，這類個案愈來愈多，凸顯抗藥性嚴重。

支原體感染 大環內酯抗生素抗藥性達六成

台灣衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉說，女童轉院來之後，住院以常規的大環內酯抗生素治療，但高燒仍未退，住院3天後的左肺X光片反白範圍更大了，顯示抗生素失效，改用替代的去氧羥四環素 (doxycycline)治療才好轉。

馬瑞杉表示，不只是顏姓女童，最近還有很多孩童個案也都有這類抗藥性的情況而住院，兄弟姊妹間相互傳染而一起住院的案例也不少，顯示醫學界憂心的抗生素抗藥性問題愈來愈嚴重，另有資料指出，這類抗生素的抗藥性在台灣已達60%，上升速度快，而替代的抗生素用在兒童必須要更小心，這種過程造成治療的不確定性，不僅增加患病兒童痛苦，也加重家庭和醫療負擔，醫病關係也造成緊張。