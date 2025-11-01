「海中牛奶」生蠔如何助維持體力？營養師揭開優質蛋白與鋅關鍵作用

生蠔中最具代表性的營養素便是「鋅」。每100公克生蠔約含10.6毫克鋅，為所有常見貝類中含量最高。鋅在人體中扮演多重角色：參與酵素反應、促進細胞再生、維持皮膚健康與免疫系統運作。

且蛋白質是維持肌肉量、修復組織及製造酵素的重要成分，對兒童發育及長輩維持體力都十分關鍵。生蠔質地柔軟、不需切割，特別適合牙口較差或吞嚥能力較弱的人食用。

生蠔被譽為「海中牛奶」，營養密度極高。營養師黃雅鈺表示，每100公克生蠔含有約9.4公克蛋白質，屬於優質蛋白質來源；同時熱量僅54大卡，相較於其他肉類，屬於低熱量高營養食材。

此外，葱花與薑絲是最經典的配料，不僅能提香去腥，亦可促進血液循環、增添暖意。若喜歡清爽口感，可加少許米酒提味，但不宜過量，以免掩蓋海味。

想煮出一碗好喝的蠔湯，關鍵在於「鮮」。黃雅鈺營養師建議，選購時應挑選外觀飽滿、色澤潔白、有光澤的生蠔。烹煮時避免久煮，待水滾後放入生蠔，待湯呈乳白色即熄火，才能保留鮮甜原味與柔嫩口感。

缺鋅容易導致味覺下降、傷口癒合變慢及免疫力低下。對男性而言，鋅更與生殖機能密切相關，是不可或缺的微量元素。因此，適量食用生蠔有助於提升整體代謝與健康防護力。

生蠔中最具代表性的營養素便是「鋅」。每100公克生蠔約含10.6毫克鋅，為所有常見貝類中含量最高。黃雅鈺營養師指出，鋅在人體中扮演多重角色：參與酵素反應、促進細胞再生、維持皮膚健康與免疫系統運作。

創意配料搭配 增添營養與風味層次

除了基本調味外，蠔湯也能因應個人口味添加不同配料。若想增加層次，可放入小量酸菜絲，微酸口感能中和海鮮的鮮味，使湯頭更有層次感。不過，黃雅鈺營養師提醒，酸菜含鈉量較高，若有高血壓或腎臟疾病者，建議減量或改以其他蔬菜取代。

對兒童或長輩而言，可改放切段的金針菇，補充膳食纖維並提升飽足感；同時金針菇的β-葡聚醣有助於腸道健康，讓這道湯品更均衡。

營養均衡建議 搭配主食與蔬菜更健康

雖然生蠔富含蛋白質與礦物質，但仍需注意整體飲食均衡。黃雅鈺營養師提到，可在餐桌上搭配青菜與全穀主食，提供足夠的纖維與碳水化合物。若以蠔湯作為主餐，可加入豆腐、菇類或蔬菜，讓湯品更豐富，也能延長飽足時間。

不過要避免與高脂或油炸食品同食，以免造成腸胃負擔；烹調時使用少鹽、少油原則，更能突顯食材本身的鮮甜風味。