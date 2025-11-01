「海中牛奶」生蠔如何助維持體力？營養師揭開優質蛋白與鋅關鍵作用

生蠔被譽為「海中牛奶」，營養密度極高。營養師黃雅鈺表示，每100公克生蠔含有約9.4公克蛋白質，屬於優質蛋白質來源；同時熱量僅54大卡，相較於其他肉類，屬於低熱量高營養食材。
且蛋白質是維持肌肉量、修復組織及製造酵素的重要成分，對兒童發育及長輩維持體力都十分關鍵。生蠔質地柔軟、不需切割，特別適合牙口較差或吞嚥能力較弱的人食用。
富含鋅元素 維持免疫與皮膚健康
生蠔中最具代表性的營養素便是「鋅」。每100公克生蠔約含10.6毫克鋅，為所有常見貝類中含量最高。黃雅鈺營養師指出，鋅在人體中扮演多重角色：參與酵素反應、促進細胞再生、維持皮膚健康與免疫系統運作。
缺鋅容易導致味覺下降、傷口癒合變慢及免疫力低下。對男性而言，鋅更與生殖機能密切相關，是不可或缺的微量元素。因此，適量食用生蠔有助於提升整體代謝與健康防護力。
烹調技巧簡單 掌握鮮度是關鍵
想煮出一碗好喝的蠔湯，關鍵在於「鮮」。黃雅鈺營養師建議，選購時應挑選外觀飽滿、色澤潔白、有光澤的生蠔。烹煮時避免久煮，待水滾後放入生蠔，待湯呈乳白色即熄火，才能保留鮮甜原味與柔嫩口感。
此外，葱花與薑絲是最經典的配料，不僅能提香去腥，亦可促進血液循環、增添暖意。若喜歡清爽口感，可加少許米酒提味，但不宜過量，以免掩蓋海味。
創意配料搭配 增添營養與風味層次
除了基本調味外，蠔湯也能因應個人口味添加不同配料。若想增加層次，可放入小量酸菜絲，微酸口感能中和海鮮的鮮味，使湯頭更有層次感。不過，黃雅鈺營養師提醒，酸菜含鈉量較高，若有高血壓或腎臟疾病者，建議減量或改以其他蔬菜取代。
對兒童或長輩而言，可改放切段的金針菇，補充膳食纖維並提升飽足感；同時金針菇的β-葡聚醣有助於腸道健康，讓這道湯品更均衡。
營養均衡建議 搭配主食與蔬菜更健康
雖然生蠔富含蛋白質與礦物質，但仍需注意整體飲食均衡。黃雅鈺營養師提到，可在餐桌上搭配青菜與全穀主食，提供足夠的纖維與碳水化合物。若以蠔湯作為主餐，可加入豆腐、菇類或蔬菜，讓湯品更豐富，也能延長飽足時間。
不過要避免與高脂或油炸食品同食，以免造成腸胃負擔；烹調時使用少鹽、少油原則，更能突顯食材本身的鮮甜風味。
適量攝取為宜 海鮮過敏與痛風者須留意
雖然生蠔營養豐富，但並非人人皆宜。黃雅鈺營養師提醒，部分對海鮮或貝類過敏者，食用後可能出現紅疹或腸胃不適，應避免食用。另外，生蠔屬於高嘌呤食物，痛風患者應適量攝取，以免誘發症狀。建議每次食用分量約50至70公克為宜，每週2至3次即可，避免攝取過多造成代謝負擔。
入秋滋補湯品 簡單烹調也能健康養生
蠔湯不僅美味，還兼具營養價值與健康效益。黃雅鈺營養師表示，只要選擇新鮮食材、掌握烹調時間，再依個人需求調整配料，就能煮出暖胃的秋季湯品。無論是搭配酸菜的微酸鹹香，或加入金針菇的清爽口感，都是家常餐桌上溫馨的選擇。這碗簡單的湯，不僅補身，更蘊含家的味道與季節的溫度。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】