「深部腦刺激」晶片植入術 助七旬「柏金遜」婦生活如常

七旬的林阿姨在十多年前發現手部顫抖、動作遲緩、肌肉僵硬與關節疼痛等症狀，甚至出現左手捲曲、左腳拖行等症狀。直到就醫後確診為柏金遜症，初步先以服藥方式控制，但四、五年後陸續出現藥效下降與副作用，嚴重時甚至會突然癱軟無法移動，得靠大聲呼救才得以脫困，也讓她害怕外出。
長期藥效波動像開關 影響日常生活
雙和醫院神經內科主任洪千岱表示，柏金遜氏症病友長期口服左旋多巴(Levodopa，L-DOPA)藥物後，會出現藥效波動的現象，此時運動功能就像開關一樣，在藥效來時能自由行動，如同進入「On」的狀態，而在藥效減弱時突然寸步難行，如同切換至「Off」斷電般。此現象與多巴胺濃度波動有關，是柏金遜症常見的病程進展之一，若經過藥物調劑仍無法改善且嚴重影響生活，就得尋求其他治療方式。
「深部腦刺激」治療大幅改善症狀
雙和醫院神經外科羅偉倫醫生指出，深部腦刺激是一種透過微創開顱手術，以精準的立體定位技術，將長度15毫米、直徑1.5毫米如此微小的晶片植入腦部深處特定神經核，以電刺激方式穩定神經活動，藉此能有效改善患者的顫抖、僵硬與動作障礙，並降低因藥物導致的異動症、幻覺或行為衝動等副作用。上述患者就是透過「深部腦刺激」(DBS)晶片植入手術，從重度僵硬、跌倒頻繁的困境中走出，找回良好生活品質。
機器臂精準定位 術後3天即可自行活動
羅偉倫醫生解釋，手術過程使用ROSA機器臂精準定位視丘下核，確保晶片置入誤差在1毫米內，提升治療效果並降低風險，在確認進入點進行頭骨鑽洞後，會先使用微電極探針確認位置，再將晶片沿著路徑放到視丘下核的病灶處，同時接上臨時電池，透過晶片當場施行電刺激，確認僵硬狀況是否改善，無誤後便將導線暫時埋在頭皮底下。後續則進入第二階段的手術，在胸前鎖骨下方埋裝另一個新的電池，讓晶片可源源不斷刺激神經，控制肢體活動，待傷口恢復後便可出院，並定期覆診追蹤。
林阿姨在術後第三天電池啟動僅10分鐘，即能自行起身如廁，不再需要他人協助。近期回診時，林阿姨表示目前狀況相當穩定，除外出買菜、煮飯及打掃等家務事，甚至也能外出旅遊放鬆，生活幾乎回歸正常。
多年柏金遜患者遇用藥瓶頸 「深部腦刺激技術」提供選擇
羅偉倫醫生提醒，若柏金遜症患者服藥多年後出現藥效波動、異動症、幻覺或情緒失控等現象，有可能已達用藥瓶頸，建議與醫生討論是否適合「深部腦刺激手術」。值得注意的是，目前也出現新一代的自適應式深部腦刺激(Adaptive DBS)技術，並逐漸投入臨床應用。與傳統持續性刺激不同，Adaptive DBS能即時偵測患者腦部神經訊號，依據症狀波動自動調整刺激強度，不僅可提升療效，還能減少副作用與電池耗損，讓治療更智慧化與個人化。
羅偉倫醫生表示，相信未來隨此技術普及，透過多專科合作與精準神經手術，柏金遜症患者也能擁有高品質生活，雙和醫院致力於發展功能性神經外科領域，結合先進設備與專業團隊，提供個人化治療方案，將持續推動精準醫療，幫助病友擺脫病痛束縛，迎向健康人生。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】