「深部腦刺激」晶片植入術 助七旬「柏金遜」婦生活如常

七旬的林阿姨在十多年前發現手部顫抖、動作遲緩、肌肉僵硬與關節疼痛等症狀，甚至出現左手捲曲、左腳拖行等症狀。直到就醫後確診為柏金遜症，初步先以服藥方式控制，但四、五年後陸續出現藥效下降與副作用，嚴重時甚至會突然癱軟無法移動，得靠大聲呼救才得以脫困，也讓她害怕外出。

長期藥效波動像開關 影響日常生活 雙和醫院神經內科主任洪千岱表示，柏金遜氏症病友長期口服左旋多巴(Levodopa，L-DOPA)藥物後，會出現藥效波動的現象，此時運動功能就像開關一樣，在藥效來時能自由行動，如同進入「On」的狀態，而在藥效減弱時突然寸步難行，如同切換至「Off」斷電般。此現象與多巴胺濃度波動有關，是柏金遜症常見的病程進展之一，若經過藥物調劑仍無法改善且嚴重影響生活，就得尋求其他治療方式。 「深部腦刺激」治療大幅改善症狀 雙和醫院神經外科羅偉倫醫生指出，深部腦刺激是一種透過微創開顱手術，以精準的立體定位技術，將長度15毫米、直徑1.5毫米如此微小的晶片植入腦部深處特定神經核，以電刺激方式穩定神經活動，藉此能有效改善患者的顫抖、僵硬與動作障礙，並降低因藥物導致的異動症、幻覺或行為衝動等副作用。上述患者就是透過「深部腦刺激」(DBS)晶片植入手術，從重度僵硬、跌倒頻繁的困境中走出，找回良好生活品質。

機器臂精準定位 術後 3 天即可自行活動 羅偉倫醫生解釋，手術過程使用ROSA機器臂精準定位視丘下核，確保晶片置入誤差在1毫米內，提升治療效果並降低風險，在確認進入點進行頭骨鑽洞後，會先使用微電極探針確認位置，再將晶片沿著路徑放到視丘下核的病灶處，同時接上臨時電池，透過晶片當場施行電刺激，確認僵硬狀況是否改善，無誤後便將導線暫時埋在頭皮底下。後續則進入第二階段的手術，在胸前鎖骨下方埋裝另一個新的電池，讓晶片可源源不斷刺激神經，控制肢體活動，待傷口恢復後便可出院，並定期覆診追蹤。 林阿姨在術後第三天電池啟動僅10分鐘，即能自行起身如廁，不再需要他人協助。近期回診時，林阿姨表示目前狀況相當穩定，除外出買菜、煮飯及打掃等家務事，甚至也能外出旅遊放鬆，生活幾乎回歸正常。