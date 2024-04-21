火燒心老毛病　「微創三合一」手術治愈

台灣南投65歲陳先生，14歲就有胃酸倒流困擾，生肖不屬牛卻一吃東西就反芻，花了大半輩子找了中醫與西醫求診都無法解決他的困擾；去年底到臺中醫院接受「胃酸倒流微創三合一手術」，不到2小時的手術竟根治困擾他半世紀的老毛病，讓他從此可以吃最愛的鳳梨酥跟綠豆椪，人生從黑白變彩色！

蔡金宏主任利用自創的「胃酸倒流創三合一手術」，第一階段先修補食道裂孔，接著進行胃折疊手術，最後再進行高選擇性迷走神經截斷手術，降低胃酸分泌並降低胃酸倒流，手術僅透過肚臍本身的天然孔，加上3個0.5厘米小傷口，約一個半小時就完成，患者隔天拔掉鼻胃管就可明顯感受症狀改善。

臺中醫院消化外科暨微創中心蔡金宏主任說，患者到院後經檢查，確診為賁門閉鎖不全合併食道裂孔，導致嚴重胃食道逆流，不但喝一口水就會反芻，近年病況嚴重，甚至晚上躺床睡覺不到一小時就被自己胃酸嗆醒，苦不堪言。

發病如「火燒心」 改變飲食習慣

蔡金宏主任指出，幾乎每個人都曾有胃食道逆流困擾，嚴重胃酸倒流患者甚至抱怨晚上要墊高2至3個枕頭才能入睡，否則睡到一半會被自己胃酸倒流嗆醒，相當痛苦。蔡金宏主任說明，胃食道逆流好發於工作壓力大、吃東西過快、有囫圇吞棗習慣者，因快速且大口吞嚥導致食道括約肌長期被撐開而鬆弛甚至破損，提醒工業社會速食文化盛行的朋友，最好從小養成細嚼慢嚥習慣、睡前3小時不要進食，避免出現胃酸倒流困擾。

因胃酸倒流一般於是吃完刺激性如咖啡、甜食等食物後出現，蔡金宏主任表示，該疾病治療上會先給抑制胃酸分泌的藥物治療，經藥物治療無效者才評估考慮接受手術治療，但「沒有明顯食道裂孔且24小時食道酸性檢測呈現陰性的「假性胃食道逆流者」、以及年齡超過80歲以上不建議採手術治療。

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