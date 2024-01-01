甲狀腺失調可致脫髮　或同時有失眠、心悸、體重減輕等症狀

小美最近一兩年頭髮掉得很厲害，而且頭髮明顯變很細，髮際線也越來越高，總是以為是雄性禿造成了掉髮，擦生髮水了一陣子沒變好，效果也不佳，而且開始覺得疲勞，容易疲倦，氣色也不像以前一樣神清氣爽。這其實在臨床上非常常見，只要異常掉髮通常都會有原因，是一大警訊。中醫師周宗翰認為，通常是新陳代謝及循環出問題，其中又以甲狀腺的代謝調節出問題為大宗，建議去新陳代謝科檢查，很有可能是甲狀腺問題，不管是亢進或是低下都有可能產生異常掉髮。由中醫調整甲狀腺與新陳代謝的穩定，2、3個月後，頭髮都可以明顯變粗、變健康。

甲狀腺亢進一般症狀是失眠、心悸、怕熱，體重減輕、手抖、大便頻繁，頭髮細等，容易增加掉髮的速度；而甲狀腺低下則無法合成頭髮所需的材料，長頭髮的速度比不上掉髮的速度，周宗翰中醫師表示，在中醫來看調整甲狀腺，就是在調整免疫系統，免疫系統錯亂，與內分泌失調及過敏有關，治療甲狀腺低下都會以補益氣血為主，甲狀腺亢進則以疏肝理氣為主，多數經過治療，頭髮會再長回來。

避免高溫吹整頭髮 飲食多攝取含膠原蛋白食物

甲狀腺機能低下症和甲狀腺機能亢進症患者必須面對脆弱、乾燥和易斷裂的頭髮問題，然而，掉髮問題造成的壓力會讓甲狀腺問題的症狀惡化。周宗翰中醫師說明，情緒不穩與壓力，會讓狀況變得更糟糕，如此惡性循環，所以及早治療，荷爾蒙活動與頭髮健康之間存在必要的關聯。首先要適當調適自己的情緒，平時吹頭髮時避免高溫以及接觸熱源，如電棒、離子燙板、以及其他的加熱設備是頭髮健康的頭號敵人，尤其是已經因甲狀腺問題而弱化的頭髮。

周宗翰中醫師建議，多攝取含有膠原蛋白的食物，含氨基酸的蛋白質能夠強化頭髮和增加彈性，是保持良好狀態所必須的營養素，通常建議木耳，動物的膠質為佳，飲食上不宜過食肥甘厚味，如肥肉、火腿、鹹魚、臘肉、香腸、胡椒等，以免助熱、助濕、生痰化熱。

也應避免菸酒、咖啡、油炸物、辛辣及刺激性食物和海帶、海苔、紫菜、海鮮等含碘較高的海產品，青菜中如果含碘只要不吃多就沒有關係。四物湯、八珍湯、十全大補湯等溫補中藥，甚至當歸鴨、羊肉爐、麻油雞、薑母鴨等熱性食補，食用前應先經由中醫師評估體質證型，切勿自行進補。

本身有內分泌失調的問題，不宜作太劇烈的運動，當甲狀腺亢進發作時會大量消耗心臟功能，心跳快又紊亂，打出血液量也可能不夠，一旦心臟無法負荷，容易喘並引發心律不整，甲狀腺疾病患者若要運動應適量即可，另外，應食用不含碘的食鹽；服用綜合維他命時，也要注意維他命是否含碘。而如照Ｘ光要打顯影劑時，也應提醒醫檢師自己有甲狀腺亢進的問題。

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