肩膀、髖部僵硬又痛，原來是風濕性多肌痛症

愛滿姨今年65歲，她發現大概在這兩三個月裡，她好像有點變瘦了，更麻煩的是，早上起床的一個小時內，總覺得肩膀、上臂、和髖部很僵硬，同時還愈來愈常感到疼痛。愛滿姨有點遲疑，不知道自己是不是該就醫檢查，雖然症狀沒有到非常嚴重，但愛滿姨腦中閃過的，卻是「漸凍人」、「癌症」等讓人擔憂的疾病。直到醫生告訴愛滿姨，她罹患的是風濕性多肌痛症，又讓愛滿姨一頭霧水，究竟這是甚麼怪病啊？

風濕性多肌痛症（polymyalgia rheumatica）容易發生在超過65歲的長者，尤其是70歲到80歲之間的患者最為常見，而幾乎不會發生在年齡低於50歲的人身上。女性比男性更容易發作。風濕性多發性肌痛症屬於一種發炎性疾病，因為慢性發炎而導致了患者有肌肉疼痛與僵硬的症狀。 風濕性多肌痛症的症狀 患者的症狀常是雙側、且是對稱性的，以疼痛和僵硬為主，發生的部位最常見是肩膀和髖部等處，而非四肢手、腳末端。因此患者會覺得比較難從坐椅子的狀況下站起身，坐上車後也比較難好好走出車外。日常生活的梳頭髮、穿衣服，也會變得不輕鬆。如果一陣子沒有活動，或早上剛醒過來的時候，會感覺到很僵硬，活動度大幅減少。患者同時會感覺到疲倦無力，一種「自己好像不太對勁」的不舒服感，食慾下降，體重減輕，或有輕微的發燒。

患者年紀大於50歲 ■ 晨間僵硬與雙側疼痛超過一個月 ■ 包含以下兩個部位或狀況： ◆ 頸部 ◆ 肩膀或上臂 ◆ 髖部或大腿 ◆ 全身性症狀：體重減輕、發燒 風濕性多肌痛症的診斷與治療 醫師需要替患者做身體檢查，確認肌肉和關節的肌力、活動度、與僵硬程度。由於風濕性多肌痛症患者的不適以「疼痛」為主，不太會看到肌肉萎縮的狀況，因此常常在身體檢查的時候是呈現正常的結果，或只有看到肩膀、髖部的主動活動度下降，但被動活動時的活動度則是正常的。然而在抽血檢查的時候，可以看到發炎指數CRP與ESR是升高；由於體內慢性發炎的緣故，患者也很容易同時患有貧血。 若確認為風濕性多肌痛症，主要的治療方式是口服低劑量類固醇。通常在服用類固醇的前一周內，患者就能感覺到疼痛減輕、僵硬減少等症狀改善。而在服用兩周到四周之後，活動度就能回到與過往相同的程度，這時可以再考慮調降類固醇劑量，並持續服用數個月至一、兩年。長期服用類固醇會讓骨質降低，因此患者同時需要補充鈣質與維他命D來照護骨質。

伴隨頭痛要小心「巨細胞血管炎」！ 雖然風濕性多發性肌痛症的診斷與治療並不是太複雜太艱難，但患者務必要注意自己的身體狀況，尤其出現以下症狀的話，一定要趕快就醫：