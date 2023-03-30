【腰背痛】失眠精神不振？蓋鳴暉完成6次療程機能再生！

入境檢疫措施放寬，不少港人出國旅遊，但不論坐飛機或長途車，最痛苦莫過於在狹窄的環境坐到「腰酸背痛」，尤其本身就已經受腰背痛困擾的都市人，久站久坐亦成問題，即使用腰封、看跌打、搽藥膏如止痛膏及肌肉放鬆膏舒緩都不能長效去痛。縱橫粵劇界30多年的粵劇名伶蓋鳴暉多年來亦深受腰背痛困擾，痛至嚴重影響睡眠質素及日常生活。她的腰背痛原因是甚麼？有甚麼症狀？如何治療及機能再生？
腰背痛容易復發
蓋鳴暉一次演出意外尾龍骨裂
久站是常見的腰背痛原因，不少人因工作需要，如任職老師、護士、營業員、社工、紀律部隊等，均因站立時間長而引致腰痛。30年來舞台演出超過2千場的蓋鳴暉亦不例外，她每次在台上表演至少要站45分鐘以上，有時更需要站3至4個小時，加上演出前的練習及綵排，每日站立7、8小時是等閒事，身穿戲服又不能隨意坐下，長時間久站及演出導致腰背痛。除此之外，舊患亦是加劇蓋鳴暉腰背痛問題的重要原因，過去曾因一次演出意外導致尾二兩節尾龍骨裂，往後連最基本好好睡一覺都做不到，與朋友吃飯久坐亦會腰痛難耐，甚至影響演出時的表現。
腰背痛不能久站、久坐
坐長途車或飛機最痛苦
腰背痛症狀因人而異，常見的腰背痛徵狀有腰椎關節活動幅度減少、腰背肌肉緊張、腰及下肢感到疼痛，嚴重者甚至出現下肢麻痺等。而蓋鳴暉亦出現類似的腰背痛症狀，包括腰背痛影響睡眠質素；為遷就腰背痛，剛睡醒起床要慢動作，坐在床上1、2分鐘才能下床；需要扶着旁邊的櫃才可以彎腰拿東西；站立十多分鐘，便要坐下休息，坐了十多分鐘，便要站起來伸展一下筋骨，最痛苦莫過於旅遊時坐長途車或飛機，因為飛機座位狹窄，亦很難起身伸展，深怕會騷擾到其他乘客。
如何治療或舒緩腰背痛？
不少都市人和蓋鳴暉一樣，有腰背痛問題，當痛症到了難以忍耐之時，有機會服用止痛藥以作舒緩。
一般為撲熱息痛（Paracetamol）、非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），常見的藥物有必理痛、日本Eve止痛藥（含布洛芬）、或由醫生處方的痛博士（Celecoxib）及萘普生（Naproxen）。然而，止痛藥只能短暫舒緩腰痛，未能長效去痛。
蓋鳴暉經ANKH機能再生治療後評價：
只需5、6次療程一覺瞓天光、彎腰幅度更大
坊間標榜可以治療腰背痛的方法多不勝數，包括運動伸展治療、瑜伽、布拉提（Pilates）、中醫針灸、骨科醫生或脊醫等，患者在選擇痛症治療中心時，都會擔心光顧不良店鋪或黑店，白白浪費金錢和時間，甚至因延誤治療以致痛症加劇。蓋鳴暉也曾經有此憂慮，但最後在眾多治療方法中選擇了擁有15年經驗的ANKH機能再生，並成功解決了腰背痛問題。不少人均對ANKH機能再生治療有正面評價，究竟由ANKH機能再生獨創的「RDS＋極速去痛技術」的治療效果如何？原理是甚麼？
ANKH機能再生擁有全面的跨領域專業團隊，由中醫、物理治療師、運動科學顧問、西醫、營養師、健康顧問及理療師組成，度身定製最適合的治療方案。
匯聚中西醫學精粹，以中醫經絡智慧，結合頂尖科學技術，以根治痛症，包括腰背痛、膝關節痛（膝蓋痛）、肩頸痛、肩周炎（五十肩）、坐骨神經痛、網球肘、腕管綜合症、彈弓手、足底筋膜炎、富貴包、烏龜頸、肌肉筋膜或筋腱痛等痛症。ANKH機能再生擁有15年去痛症經驗，獲得13萬以上成功實證及多個正面評價，成功減痛率達95%，更擁有全港最多真實用家分享。
感謝信一：
「我半年前腰背痛手痹雙腳扯住，在網上看到你們公司，抱着試一試的心態。做了半年，現在腰背減少了80%的痛楚，雙腳沒有扯住了，手痹也少了80%的痛楚，睡眠亦有改善！多謝ANKH機能再生團隊每次的細心安排、解釋及專業治療。多謝你們！」
感謝信二：
「腰痛已有10多年，感謝機能再生（尖沙咀）的團隊，幫我舒緩了痛症，很細心及盡責。每次做完治療，腰痛都有改善，現在都不大痛楚，身心都愉快，在此衷心多謝。」
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屢獲高度評價及推薦的ANKH機能再生-痛症健康集團是首間榮獲由香港醫護學會頒發「最受醫護人員信賴痛症治療品牌大獎」及「最受醫護人員信賴最高榮譽去痛技術大獎」，亦是由香港最有價值企業大獎頒發「亞太區最可靠痛症治療集團」的企業，並於香港滙豐銀行支持、Business Innovator舉辦的《2022年度創新商業方案大獎》中，成為全港首間去痛症集團獲得「年度創新科技極速去痛技術」的殊榮，極速去痛成效毋庸置疑。
備受腰背痛患者推祟的ANKH機能再生「RDS＋極速去痛技術」，是一項創新去痛技術，應用專業儀器，當中包括應用獲美國FDA和歐盟CE認證的高科技儀器。透過「R-Restore」針對核心痛點修復痛患、「D-Detox」疏通經絡祛瘀排酸、「S-Strengthen」強化鞏固肌肉關節，3步到位治療痛症。
蓋鳴暉接受療程後，腰背痛問題有明顯改善，評價相當不俗。她表示在接受5至6次療程後，久站、久坐都不怕累，在舞台站立3至4個小時亦不會腰酸背痛，可以輕鬆彎腰，不用慢動作，睡到天亮不再痛醒。在完成整個療程後，蓋鳴暉不再受腰背痛困擾，可盡情在舞台上表演，成功擊退痛症。
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