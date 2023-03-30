【腰背痛】失眠精神不振？蓋鳴暉完成6次療程機能再生！

腰背痛容易復發 蓋鳴暉一次演出意外尾龍骨裂 久站是常見的腰背痛原因，不少人因工作需要，如任職老師、護士、營業員、社工、紀律部隊等，均因站立時間長而引致腰痛。30年來舞台演出超過2千場的蓋鳴暉亦不例外，她每次在台上表演至少要站45分鐘以上，有時更需要站3至4個小時，加上演出前的練習及綵排，每日站立7、8小時是等閒事，身穿戲服又不能隨意坐下，長時間久站及演出導致腰背痛。除此之外，舊患亦是加劇蓋鳴暉腰背痛問題的重要原因，過去曾因一次演出意外導致尾二兩節尾龍骨裂，往後連最基本好好睡一覺都做不到，與朋友吃飯久坐亦會腰痛難耐，甚至影響演出時的表現。

腰背痛 不能久站、久坐 坐長途車或飛機最痛苦 腰背痛症狀因人而異，常見的腰背痛徵狀有腰椎關節活動幅度減少、腰背肌肉緊張、腰及下肢感到疼痛，嚴重者甚至出現下肢麻痺等。而蓋鳴暉亦出現類似的腰背痛症狀，包括腰背痛影響睡眠質素；為遷就腰背痛，剛睡醒起床要慢動作，坐在床上1、2分鐘才能下床；需要扶着旁邊的櫃才可以彎腰拿東西；站立十多分鐘，便要坐下休息，坐了十多分鐘，便要站起來伸展一下筋骨，最痛苦莫過於旅遊時坐長途車或飛機，因為飛機座位狹窄，亦很難起身伸展，深怕會騷擾到其他乘客。

如何治療或舒緩腰背痛？ 不少都市人和蓋鳴暉一樣，有腰背痛問題，當痛症到了難以忍耐之時，有機會服用止痛藥以作舒緩。 一般為撲熱息痛（Paracetamol）、非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），常見的藥物有必理痛、日本Eve止痛藥（含布洛芬）、或由醫生處方的痛博士（Celecoxib）及萘普生（Naproxen）。然而，止痛藥只能短暫舒緩腰痛，未能長效去痛。

蓋鳴暉接受療程後，腰背痛問題有明顯改善，評價相當不俗。她表示在接受5至6次療程後，久站、久坐都不怕累，在舞台站立3至4個小時亦不會腰酸背痛，可以輕鬆彎腰，不用慢動作，睡到天亮不再痛醒。在完成整個療程後，蓋鳴暉不再受腰背痛困擾，可盡情在舞台上表演，成功擊退痛症。