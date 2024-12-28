「超級細菌」步步逼近人工關節手術 研究揭露攻防線索！

人工關節是治療嚴重型退化性膝髖關節炎最有效的方式，每年有不少病人須接受人工關節置換術。然而，此手術最讓病患及醫生擔心的併發症就是關節感染。

抗藥性金黃葡萄球菌 使治療變得棘手 根據文獻統計，約有1%的患者術後會遭遇感染問題，進而演變為人工關節感染骨髓炎。最常見的感染病菌是金黃葡萄球菌，由於抗生素的過度使用，愈來愈多抗藥性金黃葡萄球菌出現，也就是俗稱的「超級細菌」。這些超級細菌使治療變得愈加棘手，已然成為當前重要的公共健康議題之一。

研究：人工關節感染骨髓炎 菌株抗藥性、致病力強 嘉義長庚醫院骨科彭國狄教授與長庚大學臨床醫學研究所張沛鈞教授合作，分析、比較過去幾年因人工關節置換術，遭感染的骨髓深部組織導致人工關節感染骨髓炎，對比感染皮下軟組織所造成的蜂窩性組織炎，其金黃葡萄球菌菌株的抗藥性和致病力。研究發現，在同為「ST45基因型」的框架下(此為全球廣泛流行的金黃葡萄球菌抗藥性基因型)，人工關節感染骨髓炎所分離的菌株往往比蜂窩性組織炎所分離的菌株具有更多的抗藥性和更強的致病能力。

研究找出「超級細菌」的威脅性來源 有助臨床選擇抗生素 彭國狄醫生進一步說明，經細菌的全基因體定序分析顯示，多個與抗藥性和致病性有關的基因，在人工關節感染骨髓炎所分離的菌株中皆有相同或類似的變異，但此基因變異極少發現於蜂窩性組織炎所分離的菌株。此發現表示在深部組織中的金黃葡萄球菌，已演進為更具威脅性的菌株。因此，人工關節感染病人如出現手術傷口紅腫或化膿等異常變化，應盡快就醫，並在必要時使用適當的抗生素，以避免病情惡化成慢性骨髓炎，切勿輕忽。這項研究由嘉義長庚紀念醫院和長庚大學醫學院合作完成，相關成果已發表於《The Journal of Infectious Diseases》上。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】