「這」心律不整腦中風機率高！1年內死亡率高達50% 如何治療、預防？

根據衛生署資料顯示，腦血管疾病是港人十大死因之一，在2023年十大死因排行中位居第4位。振興醫院中風中心主任兼神經內科醫生賴昱樺表示，其中「心房顫動」患者腦中風機率比常人高出許多，而且疾病嚴重度、致死率也更高，須適當治療、預防風險。

心房顫動者腦中風機率增 5 倍 中風死亡率高達 50% 心律不整、高血壓、糖尿病、高血脂、不良生活習慣等都是腦中風的危險因子，其中「心房顫動(atrial fibrillation)」是臨床上相當常見的心律不整，也是容易引發腦中風的原因之一。 賴昱樺主任表示，一旦發生心房顫動，腦中風的機率就會增加5倍，若併發腦中風，1個月內死亡率可達25%，一年內死亡率更可高達50%。

心房顫動如何診斷？為甚麼容易引發中風？ 心悸、呼吸短促、頭暈、胸痛、胸悶、吸不到氣等是心房顫動的常見症狀。賴昱樺主任表示，在診斷上，最簡單的方法就是做心電圖檢查，但是有些心房顫動屬於陣發性，可能需要做7天連續心電圖居家監測，才能偵測到陣發性心房顫動。 不過為甚麼心房顫動容易引發中風呢？賴昱樺主任說明，由於左心房無法規則收縮，會導致血液無法完全輸送到左心室，滯留在左心房的血液就容易產生血栓，血栓一旦散落至左心室，就有可能隨著血液流動到身體各處造成血管阻塞，若阻塞到腦部便會導致腦中風。 賴昱樺主任表示，患者若想預測心房顫動引起腦中風的機率，可以諮詢專科醫生評估，醫生也會依照每位患者的中風風險分數，來給予不同的治療藥物降低腦中風風險。